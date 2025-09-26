المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

- -
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

بمشاركة الأهلي والزمالك.. موعد حفل افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد والقناة الناقلة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:51 م 26/09/2025
بطولة العالم للأندية لكرة اليد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الجمعة، بمشاركة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وستقام بطولة العالم للأندية لكرة اليد بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل.

حفل افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ينطلق حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحلول الساعة 7:15 مساء اليوم الجمعة، ويذاع عبر قناة أون سبورت، بشكل حصري.

ثم يلي حفل افتتاح البطولة، وتحديدًا في تمام الساعة 8:30 مساءً، مباراة الأهلي ضد سيدني الأسترالي.

ومن المتوقع حضور بعض الشخصيات البارزة في كرة اليد، على رأسهم حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري، بالإضافة إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

مباريات بطولة العالم للأندية لكرة اليد

تنطلق مباريات بطولة العالم لكرة اليد، في يومها الأول، الساعة 3:30 عصرًا، بمباراة الشارقة وكاليفورينا إيجلز.

ثم يفتتح الزمالك مبارياته بمواجهة تاوباتي البرازيلي، في تمام الساعة 5:45 مساءً، ويختتم اليوم بالمباراة التي تجمع بين الأهلي وسيدني الأسترلي.

وتنقل قناة أون سبورت أحداث ومجريات مباريات بطولة العالم لكرة اليد بشكل حصري، خلال الفترة 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل.

الأهلي الزمالك كأس العالم للأندية لكرة اليد الأهلي لكرة اليد سوبر جلوب مباريات الزمالك مباريات الاهلي مونديال اليوم مباريات الأهلي والزمالك في كرة اليد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg