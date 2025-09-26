تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الجمعة، بمشاركة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وستقام بطولة العالم للأندية لكرة اليد بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل.

حفل افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ينطلق حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحلول الساعة 7:15 مساء اليوم الجمعة، ويذاع عبر قناة أون سبورت، بشكل حصري.

ثم يلي حفل افتتاح البطولة، وتحديدًا في تمام الساعة 8:30 مساءً، مباراة الأهلي ضد سيدني الأسترالي.

ومن المتوقع حضور بعض الشخصيات البارزة في كرة اليد، على رأسهم حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري، بالإضافة إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

مباريات بطولة العالم للأندية لكرة اليد

تنطلق مباريات بطولة العالم لكرة اليد، في يومها الأول، الساعة 3:30 عصرًا، بمباراة الشارقة وكاليفورينا إيجلز.

ثم يفتتح الزمالك مبارياته بمواجهة تاوباتي البرازيلي، في تمام الساعة 5:45 مساءً، ويختتم اليوم بالمباراة التي تجمع بين الأهلي وسيدني الأسترلي.

وتنقل قناة أون سبورت أحداث ومجريات مباريات بطولة العالم لكرة اليد بشكل حصري، خلال الفترة 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل.