يلتقي نادي الزمالك مساء اليوم، مع نظيره برشلونة الإسباني، في بطولة العالم للأندية لكرة اليد (السوبر جلوب)، المقامة في مصر، بصالة نادي النادي في العاصمة الإدارية.

ويصطدم الزمالك بمنافسه برشلونة، في ختام لقاءات المجموعة الثالثة من بطولة العالم للأندية لكرة اليد، في تمام الساعة 5:45 مساءًا.

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الزمالك وبرشلونة، عبر قناة أون سبورت2.

وستشهد المباراة مواجهة خاصة بين سيف الدرع نجم الزمالك السابق، وزملائه القدامي في صفوف الفريق الأبيض، بعد انتقاله لصفوف برشلونة قبل بداية الموسم الحالي.

وكان الزمالك قد انتصر في مواجهته الأولى أمام توباتي البرازيلي، بنتيجة 26-24.

وفي المقابل حقق برشلونة فوزًا ساحقًا على حساب توباتي، بنتيجة 41-22، ليتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف عن الفريق الأبيض.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز، من أجل ضمان التأهل للدور نصف النهائي، ولكن حال تعادله أو هزيمته، سيحتل وصافة ترتيب المجموعة، وسينتظر نتائج بقية المجموعات لتحديد موقفه في التأهل كأفضل ثان.

وتشهد البطولة مشاركة النادي الأهلي أيضًا، في المجموعة الثانية، برفقة فيزبريم المجري وفريق جامعة سيدني الأسترالي.