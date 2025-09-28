سقط الزمالك في فخ الخسارة أمام برشلونة بنتيجة كبيرة 25-47، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة من المونديال.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى النقطة الـ4 كمتصدر للترتيب، بينما توقف رصيد الزمالك عند النقطة الثانية بعد فوز وهزيمة

برشلونة أصبح رصيده +41 هدف، ليتفوق على ماجديبورج الذي أنهى المجموعة الأولى ولديه +40 هدف.

وأصبح الزمالك عليه -20 هدف.

وبذلك ضمن برشلونة بعد فوزه اليوم عدم مواجهة أي فريق أوروبي في نصف النهائي، الا في حالة واحدة وهي فوز الأهلي على فيزبريم، بينما في حالة فوز فيزبريم سوف يلتقي برشلونة مع الأهلي كأفضل ثاني، ليضع ماجديبورج في مواجهة قوية مع فيزبريم المجري.

وتقام بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2025 على صالة نادي النادي في العاصمة الإدارية الجديدة.

ماذا يحتاج الأهلي للتأهل؟

يدخل الأهلي مباراة فيزبريم المجري ولديه نقطتين ولديه +27 هدف.

فوز الأهلي أو التعادل مع فيزبريم المجري يضمن له التأهل إلى نصف النهائي، الفوز يمنح الفريق الأحمر صدارة المجموعة.

أما تعادل الأهلي مع فيزبريم يضمن لفيزبريم صدارة المجموعة، بينما تتأهل كتيبة ديفيد ديفيز لنصف النهائي كثاني المجموعة. يفضل أفضلية فارق الأهداف لفريق فيزبريم المجري.

وفي حالة خسارة الأهلي أمام فيزبريم المجري بفارق أقل من 27 هدف يتأهل الفريق صاحب برونزية النسخة الماضية إلى نصف النهائي.

بينما في حالة خسارة الأهلي بفارق أكبر من 32 يخسر الفريق فرصة الصعود إلى نصف النهائي، لتذهب البطاقة إلى الشارقة الإماراتي الذي يتمسك ببصيص من الأمل حتى لو كان قليلاً.

بينما خسارة الزمالك أمام برشلونة بفارق الـ22 هدف، أدت إلى ضياع فرصته في التأهل، حيث سيخوض الفريق الأبيض منافسات المرحلة الترتيبية.