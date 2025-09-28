المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

12 9
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 1
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

1 1
19:30
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

47 25
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

0 0
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

كرة يد.. ماذا يحتاج الأهلي للتأهل بعد هزيمة الزمالك في مونديال اليد؟

محمد علام

كتب - محمد علام

07:40 م 28/09/2025
كرة يد - الأهلي

صورة لفريق الأهلي لكرة اليد

سقط الزمالك في فخ الخسارة أمام برشلونة بنتيجة كبيرة 25-47، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة من المونديال.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى النقطة الـ4 كمتصدر للترتيب، بينما توقف رصيد الزمالك عند النقطة الثانية بعد فوز وهزيمة

برشلونة أصبح رصيده +41 هدف، ليتفوق على ماجديبورج الذي أنهى المجموعة الأولى ولديه +40 هدف.

وأصبح الزمالك عليه -20 هدف.

وبذلك ضمن برشلونة بعد فوزه اليوم عدم مواجهة أي فريق أوروبي في نصف النهائي، الا في حالة واحدة وهي فوز الأهلي على فيزبريم، بينما في حالة فوز فيزبريم سوف يلتقي برشلونة مع الأهلي كأفضل ثاني، ليضع ماجديبورج في مواجهة قوية مع فيزبريم المجري.

وتقام بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2025 على صالة نادي النادي في العاصمة الإدارية الجديدة.

ماذا يحتاج الأهلي للتأهل؟

يدخل الأهلي مباراة فيزبريم المجري ولديه نقطتين ولديه +27 هدف.

فوز الأهلي أو التعادل مع فيزبريم المجري يضمن له التأهل إلى نصف النهائي، الفوز يمنح الفريق الأحمر صدارة المجموعة.

أما تعادل الأهلي مع فيزبريم يضمن لفيزبريم صدارة المجموعة، بينما تتأهل كتيبة ديفيد ديفيز لنصف النهائي كثاني المجموعة. يفضل أفضلية فارق الأهداف لفريق فيزبريم المجري.

وفي حالة خسارة الأهلي أمام فيزبريم المجري بفارق أقل من 27 هدف يتأهل الفريق صاحب برونزية النسخة الماضية إلى نصف النهائي.

بينما في حالة خسارة الأهلي بفارق أكبر من 32 يخسر الفريق فرصة الصعود إلى نصف النهائي، لتذهب البطاقة إلى الشارقة الإماراتي الذي يتمسك ببصيص من الأمل حتى لو كان قليلاً.

بينما خسارة الزمالك أمام برشلونة بفارق الـ22 هدف، أدت إلى ضياع فرصته في التأهل، حيث سيخوض الفريق الأبيض منافسات المرحلة الترتيبية.

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الزمالك الأهلي كرة يد فيزبريم المجري بطولة العالم للأندية لليد برشلونة الإسباني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
فيزبريم

فيزبريم

12 9
الأهلي

الأهلي

22

محسن رمضان يسدد من خارج الـ9 متر ويتصدى لها كوارليس حارس فيزبريم

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

1 1
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

49

برشلونة يتعادل امام ريال سوسيداد بهدف لكل منهما في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg