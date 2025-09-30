حسم فريق فيزبريم المجري تأهله إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر، بعدما حقق الفوز على ماجديبورج الألماني بنتيجة 23-20 في الدور نصف النهائي.

وينتظر فريق فيزبريم الفائز من مباراة الأهلي وبرشلونة في نصف النهائي الأخر، وذلك لمواجهته في المباراة النهائية التي ستقام يوم الخميس المقبل، وهو نفس اليوم الذي سيقام فيه مباراة البرونزية والتي ستجمع بين الخاسر من مباراة الأهلي وبرشلونة مع ماجديبورج الألماني.

وكان الأهلي قد تأهل للدور نصف النهائي كأفضل فريق ثاني في دور المجموعات بعد فوزه الكبير على سيدني الإسترالي بنتيجة 41-14 في الجولة الأولى، ومن ثم خسر من فيزبريم المجري بنتيجة 31-22 في الجولة الثانية.

وستحمل هذه مباراة الأهلي وبرشلونة طابع مصري خالص بمواجهة الأهلي لنجم منتخب مصر ونادي برشلونة سيف الدرع.

وتضم قائمة الأهلى المشاركة فى البطولة كلًّا من:‏ «عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم- عبد العزيز إيهاب - أحمد عوض- نبيل شريف - توماس جيبالا - محمد مجدى - محمد هشام- سيف هانى - إبراهيم المصرى- معاذ عزب - ياسر سيف - محسن رمضان - ستانيسلاف كاسباريك - عمر خالد - عمر سامى - محمد عماد».

يسعى الأهلي خلال مباراة برشلونة لحسم التأهل إلى المباراة النهائية، لتكرار إنجاز ما حدث في نسخة 2007 عندما أنهى البطولة في المركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية، وكان وقتها أفضل إنجاز لفريق مصري في تاريخ المسابقة.

وفي نسخة 2015 أنهى النادي الأهلي البطولة في المركز الخامس، أما في 2022، ودع المسابقة في المركز الرابع، ومن ثم عاد للمركز الخامس في نسخة 2023، قبل أن يتواجد في المركز الثالث بالنسخة الماضية ويحصد الميدالية البرونزية.