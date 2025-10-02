تُقام اليوم الأربعاء عدة مباريات قوية في مختلف بطولات كرة القدم المحلية والقارية.

وينافس الأهلي على المركز الثالث في بطولة العالم للأندية لكرة اليد، حيث يلتقي مع ماجديبورج الألماني في مباراة الميدالية البرونزية.

وفي البطولة ذاتها يلتقي الزمالك مجددا مع الشارقة في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

وتقام اليوم مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري الأوروبي، بجانب انطلاق الجولة الأولى في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2025، بالمواعيد والقنوات الناقلة.

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

تاوباتي × كاليفورنيا إيجلز - 12:30 ظهرا - أون سبورت 1

الزمالك × الشارقة - 2:45 مساء - أون سبورت 1

ماجديبورج × الأهلي - 5:15 مساء - أون سبورت 1

فيزبريم × برشلونة - 8:00 مساء - أون سبورت 1

الدوري الأوروبي

روما × ليل - 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1HD

نيس × فنربخشة - 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2 HD

ليون × ريد بول سالزبورج - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4 HD

أستون فيلا × فينورد - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1HD

جدول مباريات اليوم