مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

- -
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العالم تحت 20 عاما
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

1 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

مباريات اليوم.. ظهور الأهلي والزمالك في مونديال اليد.. وجولة الدوري الأوروبي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:04 ص 02/10/2025
كرة يد - الأهلي

الأهلي - كرة يد

تُقام اليوم الأربعاء عدة مباريات قوية في مختلف بطولات كرة القدم المحلية والقارية.

وينافس الأهلي على المركز الثالث في بطولة العالم للأندية لكرة اليد، حيث يلتقي مع ماجديبورج الألماني في مباراة الميدالية البرونزية.

وفي البطولة ذاتها يلتقي الزمالك مجددا مع الشارقة في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

وتقام اليوم مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري الأوروبي، بجانب انطلاق الجولة الأولى في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2025، بالمواعيد والقنوات الناقلة.

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

تاوباتي × كاليفورنيا إيجلز - 12:30 ظهرا - أون سبورت 1

الزمالك × الشارقة - 2:45 مساء - أون سبورت 1

ماجديبورج × الأهلي - 5:15 مساء - أون سبورت 1

فيزبريم × برشلونة - 8:00 مساء - أون سبورت 1

الدوري الأوروبي

روما × ليل - 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1HD

نيس × فنربخشة - 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2 HD

ليون × ريد بول سالزبورج - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4 HD

أستون فيلا × فينورد - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1HD

جدول مباريات اليوم 

الزمالك الأهلي مباريات اليوم

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    14
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

