تلقى فريق كرة اليد بالنادي الأهلي هزيمة مساء اليوم الخميس من فريق ماجديبورج الألماني بنتيجة 32-23، ليخسر فرصة التتويج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم لليد المقامة في مصر.

ولعب الأهلي مساء اليوم الخميس مع ماجديبورج الألماني، على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأنهى النادي الأهلي الشوط الأول ضد ماجديبورج الألماني متأخرا بنتيجة 19-11، قبل أن يخسر المباراة بنتيجة 23-32 ليكتفي بالتواجد في المركز الرابع بالبطولة العالمية.

الأهلي كان قد خسر نصف النهائي أمام برشلونة بنتيجة 26-21 ليشارك في مباراة البرونزية، بينما يلتقي الفريق الكتالوني مع فيزبريم المجري في الثامنة مساءً لتحديد بطل المسابقة.

وكان الأهلي قد تأهل للمربع الذهبي رغم خسارته من فيزبريم 31-22، حيث صعد كأفضل وصيف عقب اكتساحه سيدني الأسترالي بنتيجة 41-14.

وتضم البطولة مجموعة من نجوم اليد عالميًا، من بينهم المصريين مع فيزبريم، إلى جانب سيف الدرع لاعب برشلونة.

وتضم قائمة الأهلى المشاركة فى البطولة كلًّا من:‏ «عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم- عبد العزيز إيهاب - أحمد عوض- نبيل شريف - توماس جيبالا - محمد مجدى - محمد هشام- سيف هانى - إبراهيم المصرى- معاذ عزب - ياسر سيف - محسن رمضان - ستانيسلاف كاسباريك - عمر خالد - عمر سامى - محمد عماد».