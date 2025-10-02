المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

32 23
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العالم تحت 20 عاما
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

1 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

اكتفى بالمركز الرابع.. الأهلي يفقد فرصة التتويج بالبرونزية في بطولة العالم لليد

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:47 م 02/10/2025
الأهلي

صورة من مباراة الأهلي وماجديبورج

تلقى فريق كرة اليد بالنادي الأهلي هزيمة مساء اليوم الخميس من فريق ماجديبورج الألماني بنتيجة 32-23، ليخسر فرصة التتويج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم لليد المقامة في مصر.

ولعب الأهلي مساء اليوم الخميس مع ماجديبورج الألماني، على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأنهى النادي الأهلي الشوط الأول ضد ماجديبورج الألماني متأخرا بنتيجة 19-11، قبل أن يخسر المباراة بنتيجة 23-32 ليكتفي بالتواجد في المركز الرابع بالبطولة العالمية.

الأهلي كان قد خسر نصف النهائي أمام برشلونة بنتيجة 26-21 ليشارك في مباراة البرونزية، بينما يلتقي الفريق الكتالوني مع فيزبريم المجري في الثامنة مساءً لتحديد بطل المسابقة.

وكان الأهلي قد تأهل للمربع الذهبي رغم خسارته من فيزبريم 31-22، حيث صعد كأفضل وصيف عقب اكتساحه سيدني الأسترالي بنتيجة 41-14.

وتضم البطولة مجموعة من نجوم اليد عالميًا، من بينهم المصريين مع فيزبريم، إلى جانب سيف الدرع لاعب برشلونة.

وتضم قائمة الأهلى المشاركة فى البطولة كلًّا من:‏ «عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم- عبد العزيز إيهاب - أحمد عوض- نبيل شريف - توماس جيبالا - محمد مجدى - محمد هشام- سيف هانى - إبراهيم المصرى- معاذ عزب - ياسر سيف - محسن رمضان - ستانيسلاف كاسباريك - عمر خالد - عمر سامى - محمد عماد».

ماجديبورج
ماجديبورج
أخبار إحصائيات
الأهلي بطولة العالم لليد ماجديبورج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg