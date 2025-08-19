يواصل نادي الأهلي السعودي سعيه لتعزيز خط وسطه، حيث تحولت أنظاره نحو الدولي الفرنسي يوسف فوفانا، لاعب ميلان الإيطالي، بعد تعثر مفاوضات ضم مانويل لوكاتيلي من يوفنتوس ودينيس زكريا، لاعب موناكو السابق.

ووفقًا لتقارير صحفية، من بينها موقع "كالتشيو ميركاتو"، تلقى ميلان استفسارات من وسطاء يمثلون الأهلي لاستكشاف إمكانية التعاقد مع فوفانا.

ويشار إلى أن الأهلي مستعد لتقديم عرض بقيمة 25 مليون يورو، وهو المبلغ الذي قُدّم سابقًا لكل من لوكاتيلي وزكريا، لكنه قوبل بالرفض من اللاعبين اللذين يركزان على انطلاقة الموسم مع فريقيهما.

مع ذلك، يواجه الأهلي تحديات كبيرة في إتمام الصفقة، وهي:

- أولاً، يعتبر فوفانا عنصرًا أساسيًا في تشكيلة ميلان بقيادة المدرب ماسيميليانو أليجري، مما يجعل إيجاد بديل له أمرًا صعبًا قبل إغلاق نافذة الانتقالات.

- ثانيًا، لا يعاني ميلان من ضغوط مالية للبيع، حيث جمع النادي حوالي 200 مليون يورو من صفقات اللاعبين هذا الصيف.

