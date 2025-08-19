المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد رفض لوكاتيلي وزكريا.. الأهلي السعودي يتحول إلى نجم ميلان

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:26 م 19/08/2025
فوفانا

يوسف فوفانا

 

يواصل نادي الأهلي السعودي سعيه لتعزيز خط وسطه، حيث تحولت أنظاره نحو الدولي الفرنسي يوسف فوفانا، لاعب ميلان الإيطالي، بعد تعثر مفاوضات ضم مانويل لوكاتيلي من يوفنتوس ودينيس زكريا، لاعب موناكو السابق.

ووفقًا لتقارير صحفية، من بينها موقع "كالتشيو ميركاتو"، تلقى ميلان استفسارات من وسطاء يمثلون الأهلي لاستكشاف إمكانية التعاقد مع فوفانا.

ويشار إلى أن الأهلي مستعد لتقديم عرض بقيمة 25 مليون يورو، وهو المبلغ الذي قُدّم سابقًا لكل من لوكاتيلي وزكريا، لكنه قوبل بالرفض من اللاعبين اللذين يركزان على انطلاقة الموسم مع فريقيهما.

مع ذلك، يواجه الأهلي تحديات كبيرة في إتمام الصفقة، وهي:

- أولاً، يعتبر فوفانا عنصرًا أساسيًا في تشكيلة ميلان بقيادة المدرب ماسيميليانو أليجري، مما يجعل إيجاد بديل له أمرًا صعبًا قبل إغلاق نافذة الانتقالات.

- ثانيًا، لا يعاني ميلان من ضغوط مالية للبيع، حيث جمع النادي حوالي 200 مليون يورو من صفقات اللاعبين هذا الصيف.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي من هنا

مواعيد مباريات ميلان المقبلة من هنا

 

ميلان الدوري الإيطالي الأهلي السعودي يوسف فوفانا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg