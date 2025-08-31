توصل نادي الهلال السعودي، إلى اتفاق مع نادي فنربخشة التركي لضم المدافع يوسف أكتشيشيك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مدافع جديد يقترب من الهلال

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي الهلال اتفق مع فنربخشة على ضم المدافع الشاب مقابل 22 مليون يورو.

وسوف يتم تسجل يوسف أكتشيشيك (19 عامًا) كلاعب تحت السن، بناء على رغبة الإيطالي سيموني إنزاجي.

وخلال العام الماضي، لعب أكتشيشيك 21 مباراة في جميع المسابقات، سجل فيها هدفين، وقدَّم تمريرةً حاسمةً.

ويبحث نادي الهلال السعودي، عن التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخرج علي البليهي من حسابات سيموني إنزاجي مدرب الهلال في الموسم الجديد، لذلك يعمل الفريق الأزرق على التعاقد مع مدافع قبل غلق نافذة الانتقالات.

وافتتح الهلال موسمه في الدوري السعودي بفوز على الرياض بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى.

وتولى إنزاجي تدريب نادي الهلال، بداية من بطولة كأس العالم للأندية 2025 في شهر يونيو الماضي، وصل بالفريق إلى الدور ربع النهائي.

ترتيب الدوري السعودي