برجاء إدخال نص صحيح
فنربخشة يرغب في ضم كريم بنزيما

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:23 م 14/10/2025
بنزيما

كريم بنزيما

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي فنربخشة التركي في التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد اتحاد جدة السعودي.

وبحسب موقع "Fotomac" التركي، فإن فنربخشة، الذي لم يبدأ الموسم كما أراد وواجه مشكلات هجومية، يستعد لإجراء تغييرات عاجلة في تشكيلته خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشار التقرير إلى أن سعد الدين ساران، رئيس النادي، عقد اجتماعا مع المدرب تيديسكو، وتلقى من المدرب الإيطالي تقريرا حول العناصر التي يرغب في ضمها.

وخلال الاجتماع، قال تيديسكو إنه يحتاج إلى مهاجم حاسم يُنهي الفرص، ما دفع ساران إلى الاجتماع مع مجلس إدارته لمناقشة البدائل الممكنة، وأشار التقرير إلى أن الاسم الأول في قائمة المرشحين هو كريم بنزيما.

أحد الأسباب الرئيسية وراء رغبة تيديسكو في ضم مهاجم حاسم هو أن يوسف النصيري لم يتمكن سوى من تسجيل سوى 4 أهداف في أول 8 جولات من الدوري.

إضافة إلى ذلك، فإن إصابة جون دوران واستبعاد جنك توسون من القائمة من الأسباب الأخرى التي تدفع تيديسكو لطلب مهاجم جديد.

وينتهي عقد بنزيما مع الاتحاد بنهاية الموسم الحالي، وسيتم التواصل مع وكلائه لاستطلاع الموقف، وإذا جاء الرد إيجابيا سيتم المضي قدما في المفاوضات، أما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم التفاوض مع أسماء أخرى في قائمة الرغبات.

ويدرك فنربخشة أن الراتب المرتفع الذي يتقاضاه بنزيما مع الاتحاد (50 مليون يورو سنويا) قد يكون عائقا أمام إتمام صفقة التعاقد معه.

وفي حال تمت الصفقة، فقد يتم الاستغناء عن جون دوران، الذي لم يقدم الأداء المتوقع وتعرض للإصابات منذ انضمامه للفريق.

وكان كريم بنزيما قد رحل عن ريال مدريد الإسباني في صيف 2023 لينضم إلى الاتحاد السعودي، وذكر التقرير أن المهاجم الفرنسي المخضرم قد يميل لفكرة إنهاء مسيرته في أوروبا.

الاتحاد السعودي فنربخشة كريم بنزيما

