"لدينا ما يلزم للقتال في موسم جديد".. رونالدينيو يلهب حماس برشلونة قبل مواجهة مايوركا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:05 م 16/08/2025
برشلونة

برشلونة

ألهب أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو حماس فريقه السابق برشلونة قبل بدء الموسم الجديد ضد ريال مايوركا.

ويبدأ برشلونة -حامل اللقب- موسمه الجديد بمواجهة ريال مايوركا في الثامنة والنصف مساء اليوم بالجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وكتب رونالدينيو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اليوم يبدأ موسم جديد، دوري آخر، وأنا متأكد أن لدينا كل ما يلزم للقتال من جديد.. هيا يا برشلونة".

طالع مباريات الدوري الإسباني من هنا

قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا

كان الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة أعلن قائمة فريقه لمواجهة ريال مايوركا، وشهدت تواجد خوان جارسيا وراشفورد.

وشهدت قائمة النادي الكتالوني، تواجد الحارس الإسباني خوان جارسيا، بعد نجاح الفريق في تسجيله عقب الغياب الطويل لتير شتيجن.

"غير سعيد لكن واثق".. رسائل فليك قبل بداية موسم برشلونة

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينا، خوان جارسيا، كوشين.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، أندرياس كريستينسن، جولز كوندي، إيريك جارسيا، جوفري.

خط الوسط: جافي، بيدري، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، داني أولمو، فرينكي دي يونج، درو، جيليرمو، فيرنانديز.

خط الهجوم: فيران توريس، لامين يامال، رافينيا، ماركوس راشفورد.

للتعرف على مباريات اليوم السبت اضغط هنا

برشلونة رونالدينيو ريال مايوركا

