ألهب أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو حماس فريقه السابق برشلونة قبل بدء الموسم الجديد ضد ريال مايوركا.

ويبدأ برشلونة -حامل اللقب- موسمه الجديد بمواجهة ريال مايوركا في الثامنة والنصف مساء اليوم بالجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وكتب رونالدينيو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اليوم يبدأ موسم جديد، دوري آخر، وأنا متأكد أن لدينا كل ما يلزم للقتال من جديد.. هيا يا برشلونة".

قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا

كان الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة أعلن قائمة فريقه لمواجهة ريال مايوركا، وشهدت تواجد خوان جارسيا وراشفورد.

وشهدت قائمة النادي الكتالوني، تواجد الحارس الإسباني خوان جارسيا، بعد نجاح الفريق في تسجيله عقب الغياب الطويل لتير شتيجن.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينا، خوان جارسيا، كوشين.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، أندرياس كريستينسن، جولز كوندي، إيريك جارسيا، جوفري.

خط الوسط: جافي، بيدري، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، داني أولمو، فرينكي دي يونج، درو، جيليرمو، فيرنانديز.

خط الهجوم: فيران توريس، لامين يامال، رافينيا، ماركوس راشفورد.

