يخطط نادي برشلونة لتعزيز صفوفه بالمزيد من الصفقات، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية، وذلك لإكمال كتيبة المدرب الألماني هانز فليك.

وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية، عن ملامح خطة برشلونة، للأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الجاري.

خطة صفقات برشلونة.. مدافع شاب وتصعيد جوفري

وأكدت أن فليك مدرب برشلونة، عقد عدة اجتماعات مع ديكو، المدير الرياضي للبلوجرانا، خلال هذا الأسبوع، حيث يرغب فليك في تعزيز خط دفاعه بلاعب قادر على اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير، لكن الوضع المالي يُقيد تحركاته بشدة.

خلال مباراة برشلونة ومايوركا.. الجدل التحكيمي يبدأ مبكراً في الليجا

وأشارت إلى أن جميع الخيارات مطروحة على طاولة الألماني، الذي بحث عن حلول، لكنه قد يتجه لتنفيذ فكرة ديكو، وهي البحث عن مدافع أيسر واعد، أقل من 23 عامًا، لقيده كلاعب احتياطي، وإمكانية مشاركته مع الفريق الأول.

وأضافت أن هناك عدة أسماء مرشحة، والمفاوضات جارية، على مدار الـ 15 يومًا المقبلة، بينما يراهن فليك في الوقت ذاته على الشاب الصاعد جوفري تورينتس، الذي يعد بمثابة "رهان مضمون" لمدربي النادي، ومشاركته مع الفريق الأول بدلًا من تركه في الفريق الرديف.

جوفري تورينتس بديل بالدي في حسابات فليك

وأكدت الصحيفة أن فليك أثبت أن جوفري يمتلك الصفات اللازمة لمنافسة بالدي في الجبهة اليسرى، أكثر من جيرارد مارتن، والذي كان مرشحًا للانتقال إلى وولفرهامبتون، من أجل ضم جريمالدو ظهير باير ليفركوزن.

ومع رحيل إنييجو مارتينيز، تأكد بقاء جيرارد مارتن، مما سيضطر فليك للاعتماد على جوفري كبديل لأليخاندرو بالدي، في انتظار وصول مدافع أيسر شاب.

وشارك جوفري لأول مرة مع برشلونة، مساء أمس ضد ريال مايوركا، وهو في الثامنة عشرة من عمره، حيث شارك كبديل في افتتاح الليجا، ولعب 22 دقيقة.

في حضور الصفقات الجديدة.. برشلونة يبدأ رحلة الحفاظ على اللقب بفوز سهل أمام مايوركا