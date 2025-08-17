المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"رهان مضمون" و"فكرة ديكو".. كيف يخطط برشلونة لتلبية طلبات فليك؟

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

04:55 م 17/08/2025
هانز فليك مدرب برشلونة

هانز فليك مدرب برشلونة

يخطط نادي برشلونة لتعزيز صفوفه بالمزيد من الصفقات، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية، وذلك لإكمال كتيبة المدرب الألماني هانز فليك.

وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية، عن ملامح خطة برشلونة، للأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الجاري.

خطة صفقات برشلونة.. مدافع شاب وتصعيد جوفري

وأكدت أن فليك مدرب برشلونة، عقد عدة اجتماعات مع ديكو، المدير الرياضي للبلوجرانا، خلال هذا الأسبوع، حيث يرغب فليك في تعزيز خط دفاعه بلاعب قادر على اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير، لكن الوضع المالي يُقيد تحركاته بشدة.

خلال مباراة برشلونة ومايوركا.. الجدل التحكيمي يبدأ مبكراً في الليجا

وأشارت إلى أن جميع الخيارات مطروحة على طاولة الألماني، الذي بحث عن حلول، لكنه قد يتجه لتنفيذ فكرة ديكو، وهي البحث عن مدافع أيسر واعد، أقل من 23 عامًا، لقيده كلاعب احتياطي، وإمكانية مشاركته مع الفريق الأول.

وأضافت أن هناك عدة أسماء مرشحة، والمفاوضات جارية، على مدار الـ 15 يومًا المقبلة، بينما يراهن فليك في الوقت ذاته على الشاب الصاعد جوفري تورينتس، الذي يعد بمثابة "رهان مضمون" لمدربي النادي، ومشاركته مع الفريق الأول بدلًا من تركه في الفريق الرديف.

جوفري تورينتس بديل بالدي في حسابات فليك 

وأكدت الصحيفة أن فليك أثبت أن جوفري يمتلك الصفات اللازمة لمنافسة بالدي في الجبهة اليسرى، أكثر من جيرارد مارتن، والذي كان مرشحًا للانتقال إلى وولفرهامبتون، من أجل ضم جريمالدو ظهير باير ليفركوزن.

ومع رحيل إنييجو مارتينيز، تأكد بقاء جيرارد مارتن، مما سيضطر فليك للاعتماد على جوفري كبديل لأليخاندرو بالدي، في انتظار وصول مدافع أيسر شاب.

وشارك جوفري لأول مرة مع برشلونة، مساء أمس ضد ريال مايوركا، وهو في الثامنة عشرة من عمره، حيث شارك كبديل في افتتاح الليجا، ولعب 22 دقيقة.

في حضور الصفقات الجديدة.. برشلونة يبدأ رحلة الحفاظ على اللقب بفوز سهل أمام مايوركا

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ديكو فليك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg