حالة من الجدل شهدتها مباراة برشلونة وريال مايوركا، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، بسبب الهدف الثاني الذي سجله النادي الكتالوني عن طريق فران توريس.

وحقق برشلونة الفوز على ريال مايوركا، بنتيجة (3-0) في المباراة التي أقيمت على استاد إيبيروستار، ضمن منافسات الجولة الأولى من الليجا.

الجدل التحكيمي يبدأ مبكراً في الليجا

المباراة شهدت جدلًا كبيرًا بسبب هدف فيران توريس لاعب برشلونة، والذي تم احتسابه رغم سقوط أحد لاعبي مايوركا على أرض الملعب.

وعزز فيران توريس تقدم برشلونة بهدف أثار الكثير من الشكوك، بعدما اصطدمت تسديدة لامين يامال بوجه رايلو لاعب مايوركا الذي سقط بعدها على الأرض، لكن خوسيه لويس مونويرا حكم اللقاء، لم يوقف اللعب ليسجل فيران توريس الهدف من خارج منطقة الجزاء.

موعد مباراة برشلونة القادمة

تصريحات مدرب مايوركا

خرج جاجوبا أراساتي مدرب مايوركا، للحديث عن الواقعة في المؤتمر الصحفي، منتقداً تصرف خوسيه لويس مونويرا حكم اللقاء.

وقال أراساتي: "كان الأمر مستحيلًا بتسعة لاعبين، لم تكن هناك مباراة، أولئك الذين دفعوا ما يقارب 100 يورو شاهدوا 25 دقيقة فقط".

وأضاف: "لقد رأينا جميعًا ذلك، في الأسبوع الماضي شرحوا لنا جميعًا أنه في حالة وجود ضربة في الرأس يجب إيقاف المباراة، طلب الحكم الرابع الذي أمامي من الحكم الأول إيقاف اللقاء، لأن هناك ضربة في رأس لاعبنا".

وتابع: "وضع الحكم صافرته في فمه، ظننا جميعًا أنه أطلق صافرته، ولكنه لم يفعل، ظننت ذلك ولكنه لم يفعلها، وسط دهشة الجميع احتسب الهدف، لا أفهم تمامًا ما حدث".

وأتم: "لقد جاء إلينا وأشكره على ذلك وقدم لنا شرحًا، أخبرني أن اللاعب لم يكن يشعر بالدوار، وعندما يسقط شخص، لا تعرف إن كان يشعر بالدوار أم لا".

برشلونة يبدأ رحلة الحفاظ على اللقب بفوز سهل أمام مايوركا

الكشف عن الحديث بين مدرب مايوركا والحكم

التقطت كاميرات موفيستار المحادثة بين مدرب مايوركا وحكم المباراة بعد الهدف المثير للجدل الذي سجله لاعب برشلونة.

وجاء نص الحوار كالتالي وفقاً للقناة الإسبانية:

- أراساتي: "إنها ضربة على الرأس، ويجب عليك دائمًا إيقاف المباراة".

- مونويرا: "إنها ضربة أثناء تشتيت الكرة، استمع إليّ للحظة، لقد شتت الكرة برأسه".

- أراساتي: "وماذا في ذلك؟".

- مونويرا: "لقد تحدثت معه، فهو ليس في وضع يسمح له بالانتقال".

- أراساتي: "نفس الشيء يحدث دائمًا!".

- مونويرا: "جاجوبا، أنت تعرف ذلك جيدًا، امسح الموقف من رأسك، انتهى الأمر".

تعليق لاعب مايوركا

علق رايلو لاعب مايوركا، على واقعة الهدف المثير للجدل في تصريحات صحفية عقب المباراة.

وقال رايلو: "ارتطمت الكرة برأسي ومرت عشر ثوانٍ، شعرتُ بدوار خفيف لأن أول خطوتين لي كانتا للنهوض ولم أستطع، لذا أعتقد أن الوقت كان أكثر من كافٍ لإيقافها".

وأتم لاعب مايوركا: "دعه يشرح لنا لماذا يوقف اللعبات الأخرى في ثانية واحدة، وهذه اللعبة استغرقت عشر ثوانٍ فقط".

جدول مباريات اليوم