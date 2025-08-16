فاز برشلونة بنتيجة 3-0 أمام ريال مايوركا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة برشلونة وريال مايوركا، على ملعب مايوركا، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني.

وحصل برشلونة على أول 3 نقاط في رحلة الحفاظ على لقب الدوري الإسباني.

مشاركة الصفقات الجديدة

وشهدت المباراة مشاركة الصفقات الجديدة لبرشلونة، وهما خوان جارسيا حارس المرمى، وماركوس راشفورد، بعدما نج النادي في تسجيلهما.

تفاصيل المباراة

بدأ برشلونة مباراة ريال مايوركا بطريقة هجومية عن طريق لامين يامال ورافينيا.

وشهدت الدقيقة 7، تسجيل رافينيا الهدف الأول لبرشلونة بعد كرة عرضية من جانب لامين يامال على القائم البعيد قابلها بضربة رأسية في المرمى.

وفي الدقيقة 22، هدد ريال مايوركا مرمى برشلونة بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق موريكي تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة 23، سجل فيران توريس الهدف الثاني لبرشلونة بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وحصل مانويل مورلانيس لاعب ريال مايوركا على بطاقة حمراء في الدقيقة 33 بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

وفي الدقيقة 38، تعرض فيدات موريكي مهاجم ريال مايوركا للطرد المباشر، بعد تدخله العنيف على خوان جارسيا حارس برشلونة.

وفي الدقيقة 45+2، صوب لامين يامال كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار مرمى ريال مايوركا.

وهدد لامين يامال مرمى ريال مايوركا مرة أخرى في الدقيقة 49، بتصويبة قوية مرت بجوار المرمى.

وواصل لاعبو ريال مايوركا المحاولات على مرمى برشلونة لكن دون جدوى.

وفي الدقيقة 60، صوب رافينيا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت في القائم.

وشارك ماركوس راشفورد لأول مرة مع برشلونة أمام ريال مايوركا، حيث دخل في الدقيقة 73.

واستمر برشلونة مسيطر ومتسحوذ على الكرة في وسط الملعب لكن دون خطورة على مرمى ريال مايوركا.

وفي الدقيقة الأخيرة راوغ لامين يامال لاعبين من ريال مايوركا، وصوب كرة رائعة سكنت الشباك.