المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

في حضور الصفقات الجديدة.. برشلونة يبدأ رحلة الحفاظ على اللقب بفوز سهل أمام مايوركا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:40 م 16/08/2025 تعديل في 17/08/2025
برشلونة

برشلونة

فاز برشلونة بنتيجة 3-0 أمام ريال مايوركا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة برشلونة وريال مايوركا، على ملعب مايوركا، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني.

وحصل برشلونة على أول 3 نقاط في رحلة الحفاظ على لقب الدوري الإسباني.

مشاركة الصفقات الجديدة

وشهدت المباراة مشاركة الصفقات الجديدة لبرشلونة، وهما خوان جارسيا حارس المرمى، وماركوس راشفورد، بعدما نج النادي في تسجيلهما.

تفاصيل المباراة

بدأ برشلونة مباراة ريال مايوركا بطريقة هجومية عن طريق لامين يامال ورافينيا.

وشهدت الدقيقة 7، تسجيل رافينيا الهدف الأول لبرشلونة بعد كرة عرضية من جانب لامين يامال على القائم البعيد قابلها بضربة رأسية في المرمى.

وفي الدقيقة 22، هدد ريال مايوركا مرمى برشلونة بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق موريكي تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة 23، سجل فيران توريس الهدف الثاني لبرشلونة بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وحصل مانويل مورلانيس لاعب ريال مايوركا على بطاقة حمراء في الدقيقة 33 بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

وفي الدقيقة 38، تعرض فيدات موريكي مهاجم ريال مايوركا للطرد المباشر، بعد تدخله العنيف على خوان جارسيا حارس برشلونة.

وفي الدقيقة 45+2، صوب لامين يامال كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار مرمى ريال مايوركا.

وهدد لامين يامال مرمى ريال مايوركا مرة أخرى في الدقيقة 49، بتصويبة قوية مرت بجوار المرمى.

وواصل لاعبو ريال مايوركا المحاولات على مرمى برشلونة لكن دون جدوى.

وفي الدقيقة 60، صوب رافينيا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت في القائم.

وشارك ماركوس راشفورد لأول مرة مع برشلونة أمام ريال مايوركا، حيث دخل في الدقيقة 73.

واستمر برشلونة مسيطر ومتسحوذ على الكرة في وسط الملعب لكن دون خطورة على مرمى ريال مايوركا.

وفي الدقيقة الأخيرة راوغ لامين يامال لاعبين من ريال مايوركا، وصوب كرة رائعة سكنت الشباك.

برشلونة الدوري الإسباني ريال مايوركا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg