حقق ريال مدريد عدة أرقام تاريخية بفوزه على ضيفه أوساسونا في افتتاح مشواره بنسخة الموسم الحالي من الدوري الإسباني.

ريال مدريد فاز على أوساسونا 1-0 مساء أمس الثلاثاء، في ختام الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2025-2026.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51 عن طريق المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من ركلة جزاء.

أرقام تاريخية من فوز ريال مدريد على أوساسونا

وفقا لحساب "مستر تشيب" الإسباني المتخصص في الإحصائيات على منصة "إكس"، فإن ريال مدريد فاز بنتيجة 1-0 بهدف من ركلة جزاء في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني لأول مرة في تاريخه.

وتجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد لم يسجل هدفه الأول في موسم الليجا من ركلة جزاء منذ عام 1992 (ميتشيل ضد برشلونة في كامب نو).

وسجل الريال هدفا من ركلة جزاء ضد أوساسونا للمرة الأولى منذ هدف كريستيانو رونالدو في 6 نوفمبر 2011، ومنذ ذلك الحين، أهدر الملكي 4 من أصل 4 ركلات جزاء (3 لكريم بنزيما وواحدة لخوسيلو) قبل أن يسجل مبابي.

وبات مبابي ثاني لاعب فرنسي يسجل لريال مدريد أول هدف في موسم من الدوري الإسباني بعد بنزيما في 2013 و2014 و2019 و2021.

وحطم ريال مدريد رقمه القياسي وأصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإسباني يُكمل 17 موسما متتاليا دون خسارة في الجولة الافتتاحية.

