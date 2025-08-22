المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"لن تقل عن 80 مليون يورو".. آس: صفقة آدم وارتون على رادار ريال مدريد

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:08 م 22/08/2025
آدم وارتون لاعب خط وسط كريستال بالاس

آدم وارتون لاعب خط وسط كريستال بالاس

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع آدم وارتون، لاعب فريق كريستال بالاس الإنجليزي، لتعزيز خط الوسط تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

وأكدت صحيفة آس، أن آدم وارتون يتواجد في حسابات ريال مدريد منذ فترة، لكن لن يتم التعاقد معه إلا في حال وجود صفقة بيع كبيرة، لأن تكلفة ضمه قد تصل إلى 80 مليون يورو على الأقل.

ويرغب ألونسو في تعزيز خط الوسط لاعب يكون قادرًا على تنظيم اللعب، ويستطيع مساعدة فريقه على الاستحواذ واختراق دفاع الخصوم، ويبرز اسم آدم وارتون صاحب الـ 21 عامًا في هذا المركز.

آس: بيع رودريجو قد يفتح الباب لضم وارتون

يحظى لاعب خط الوسط الشاب بشعبية كبيرة في ريال مدريد، لأنه يتمتع بالمواصفات التي يبحثون عنها بشدة، ويصعب العثور عليه في سوق الانتقالات، حيث يمتلك الموهبة والسن المناسب، وفقًا لما ذكرته الصحيفة الإسبانية.

وأشارت إلى أن صفقة وارتون مرتبطة برحيل رودريجو عن الميرنجي، وهي الصفقة التي قد تجلب مقابل مادي مرتفع للفريق الإسباني، يساعده على ضم اللاعب الإنجليزي الشاب.

تصريح مطمئن وواقع مقلق.. مستقبل غامض لرودريجو مع ريال مدريد

ريال مدريد يواجه منافسة إنجليزية لخطف نجم كريستال بالاس

ويمتد عقد وارتون حتى عام 2029 مع كريستال بالاس، بعدما ضمه كريستال بالاس في العام الماضي من بلاكبيرن مقابل 21 مليون يورو فقط.

ويتواجد وارتون ضمن حسابات عدة أندية داخل إنجلترا، تسعى للظفر بخدماته، وأبرزهم: ليفربول، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد يستهدف جوهرة كريستال بالاس

ولعب آدم وارتون 46 مباراة بقميص كريستال بالاس، لم يسجل خلالها أي هدف، ولكنه صنع 6 أهداف.

وكان آدم من العناصر الأساسية التي ساهمت في عودة كريستال بالاس لمنصات التتويج، بعد الفوز بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد كريستال بالاس آدم وارتون

