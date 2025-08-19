ظهر المدافع الشاب ديان هويسين، هادئًا في مباراته الأولى مع ريال مدريد، بمنافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني، ليقدم أداءً لافتًا للنظر مع كتيبة الميرنجي، في مواجهة أوساسونا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وحقق ريال مدريد الفوز على حساب ضيفه أوساسونا، بهدف دون رد، سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء.

واستطاع هويسين أن يجذب أنظار الجماهير، ليس فقط لأنه يدافع بشكل جيد، ولكن بسبب قدرته الاستثنائية على بناء اللعب من الخلف.

هويسين مدافع بدرجة صانع ألعاب في ريال مدريد

وتشير الخريطة الحرارية لتمركزه في المباراة، التي نشرتها صحيفة ماركا، لتقدمه في الملعب بصورة كبيرة نحو خط الوسط، بسبب الأدوار التي يمنحها له المدرب تشابي ألونسو، لثقته في قدرته على الخروج بالكرة بشكل مثالي.

وصفته صحيفة ماركا بأنه مثل توني كروس أو زيدان في خط الدفاع، حيث يمتلك رؤية ثاقبة ومهارة خاصة، لا يملكها إلا القليل.

وأشارت لقدرته على كسر خطوط الخصوم بتمريراته العمودية، حيث نجح في مباراته الأولى بتحطيم إنجاز قدوته سيرجيو راموس، ومعادلة رقم مميز لتوني كروس.

وكان هويسين بمثابة صانع ألعاب من خط الدفاع، ليصبح قلب الدفاع الوحيد في تاريخ ريال مدريد الذي حاول تنفيذ 15 تمريرة طويلة أو أكثر بنسبة نجاح تزيد عن 85% في مباراة بالدوري الإسباني.

تفوق على راموس وعادل كروس.. أرقام هويسين ضد أوساسونا

ووصلت نسبة نجاح اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، إلى 94.1%، ليتفوق على نسبة نجاح راموس البالغة 88.2% ضد ليجانيس في عام 2018.

وأظهر هويسين قدراته الخاصة في التعامل مع ضغط منافسيه، حيث أرسل 16 تمريرة طويلة صحيحة من أصل 17.

خريطة تمريرات ديان هويسين في مواجهة أوساسونا

وكان آخر ثلاث مرات أكمل فيها لاعب أكثر من 15 تمريرة طويلة دقيقة في الدوري الإسباني كانت: توني كروس مرتين (16 من 18 ضد أتلتيكو في موسم 2023/2024، و18 من 21 ضد إشبيلية في الموسم نفسه)، ثم قلب الدفاع الإسباني في أول ظهور له مع الميرنجي.

وثبت هويسين أقدامه كأحد أفضل الممررين في كتيبة المدرب تشابي ألونسو، ليصبح عنصرًا يصعب الاستغناء عنه، ليحجز مقعدًا أساسيًا في تشكيل ريال مدريد.

وكان ديان هويسين قد انضم لصفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من صفوف فريق بورنموث الإنجليزي.

