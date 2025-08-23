المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

التعثر مستمر.. أتلتيكو مدريد يسقط بفخ التعادل أمام إلتشي في الدوري الإسباني

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:40 م 23/08/2025
سورلوث خلال مباراة أتلتيكو مدريد وإلتشي

سورلوث خلال مباراة أتلتيكو مدريد وإلتشي

سقط فريق أتلتيكو مدريد في فخ التعادل أمام ضيفه إلتشي، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب "طيران الرياض ميتروبوليتانو"، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سورلوث يتقدم ورافا مير يتعادل

وتقدم أتلتيكو مدريد مبكرًا عن طريق مهاجمه ألكسندر سورلوث، في الدقيقة 8، بعد تمريرة متقنة من زميله دافيد هانكو.

وسرعان ما أدرك إلتشي التعادل في الدقيقة 15، بأقدام المهاجم رافا مير، بعد هجمة مرتدة قادها زميله ألفارو دانيال، الذي منحه تمريرة متقنة، لينفرد بالحارس يان أوبلاك، ويسكن الكرة في شباك أصحاب الأرض.

وواصل أتلتيكو مدريد تعثره في الليجا، ليفشل في تحقيق أي فوز بعد جولتين هذا الموسم.

وكان أتلتيكو مدريد قد خسر في الجولة الأولى، على يد إسبانيول، بهدفين مقابل هدف.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده لنقطة وحيدة، في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

وفي المقابل رفع إلتشي رصيده إلى نقطتين، يحتل بها المركز العاشر في الليجا.

وشهدت مباريات اليوم في الليجا، تعادل سيلتا فيجو مع مضيفه ريال مايوركا، بهدف لكل فريق.

وتقدم سيلتا فيجو بهدف جافي رويدا في الدقيقة 38، لكن ريال مايوركا اقتنص التعادل في الدقيقة 87 عن طريق ماتيو جاومي.

وحصد الفريقين أول نقطة لهما هذا الموسم، بعد خسارتهما في الجولة الأولى على يد كلا من: خيتافي وبرشلونة.

مباراة اتلتيكو مدريد القادمة
الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد إلتشي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg