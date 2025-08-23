سقط فريق أتلتيكو مدريد في فخ التعادل أمام ضيفه إلتشي، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب "طيران الرياض ميتروبوليتانو"، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سورلوث يتقدم ورافا مير يتعادل

وتقدم أتلتيكو مدريد مبكرًا عن طريق مهاجمه ألكسندر سورلوث، في الدقيقة 8، بعد تمريرة متقنة من زميله دافيد هانكو.

وسرعان ما أدرك إلتشي التعادل في الدقيقة 15، بأقدام المهاجم رافا مير، بعد هجمة مرتدة قادها زميله ألفارو دانيال، الذي منحه تمريرة متقنة، لينفرد بالحارس يان أوبلاك، ويسكن الكرة في شباك أصحاب الأرض.

وواصل أتلتيكو مدريد تعثره في الليجا، ليفشل في تحقيق أي فوز بعد جولتين هذا الموسم.

وكان أتلتيكو مدريد قد خسر في الجولة الأولى، على يد إسبانيول، بهدفين مقابل هدف.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده لنقطة وحيدة، في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

وفي المقابل رفع إلتشي رصيده إلى نقطتين، يحتل بها المركز العاشر في الليجا.

وشهدت مباريات اليوم في الليجا، تعادل سيلتا فيجو مع مضيفه ريال مايوركا، بهدف لكل فريق.

وتقدم سيلتا فيجو بهدف جافي رويدا في الدقيقة 38، لكن ريال مايوركا اقتنص التعادل في الدقيقة 87 عن طريق ماتيو جاومي.

وحصد الفريقين أول نقطة لهما هذا الموسم، بعد خسارتهما في الجولة الأولى على يد كلا من: خيتافي وبرشلونة.