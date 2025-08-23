المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

خدعة كوبارسي ولامين يامال يطلب المساعدة.. ما لم تشاهده في مباراة برشلونة وليفانتي (صور)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:55 ص 24/08/2025
لامين يامال خلال مباراة برشلونة وليفانتي

لامين يامال خلال مباراة برشلونة وليفانتي

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية، كواليس انتصار برشلونة على ليفانتي، بثلاثية مقابل هدفين، في مباراة مثيرة مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

فليك يدعم فيرمين لوبيز

وشهدت المباراة جلسة خاصة بين المدرب هانز فليك، ولاعب الوسط الشاب فيرمين لوبيز، بعدما جلس الأخير على مقاعد البدلاء طيلة أحداث اللقاء.

وحرص فليك على الحديث مع فيرمين ودعمه، بعدما شارك بصفة أساسية في الجولة الأولى، ثم لم يدفع به في مواجهة الجولة الثانية.

خدعة كوبارسي سر هدف توريس

وفي المقابل، لم يظهر المدافع باو كوبارسي بأفضل مستوياته في لقاء الأمس، وتعرض للمراوغة في الهدف الأول لأصحاب الأرض، لكنه حاول تصحيح أخطائه في الشوط الثاني.

وكشف فيران توريس مهاجم برشلونة، عن أن زميله كوبارسي لعب دورًا هامًا في الهدف الثاني للفريق الكتالوني، الذي سجله المهاجم الإسباني.

ريمونتادا ثلاثية.. برشلونة يسقط ليفانتي بهدف قاتل في الدوري الإسباني

وقال توريس: "في هجمة الشوط الأول التي ارتطمت فيها الكرة بالعارضة، ارتكبتُ خطأً بمحاولة تسديد الكرة بقوة، ولكن في الهدف الثاني، قام كوبارسي بحجز رائعٍ كنا قد تدربنا عليه، وهناك أنهيت الهجمة بأفضل ما يُمكن بباطن قدمي".

وتظهر إعادة الهدف أن كوبارسي خدع لاعبي الخصم، بعدما قام بحجز مدافعين من ليفانتي، ليسمح بمرور الكرة لزميله توريس الذي سددها بلمسة واحدة في الشباك.

لامين يامال يلجأ للجهاز الفني في لقاء برشلونة ضد ليفانتي

ولم يكن زميله الآخر لامين يامال في أحسن أحواله أيضًا، لكنه نجح في صناعة هدف الانتصار الثمين في الوقت القاتل، بعد تعليمات خاصة من الجهاز الفني لبرشلونة.

صدارة كتالونية.. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ليفانتي

وأوضحت صحيفة سبورت أنه عندما لم تكن الأمور تسير في صالحه، كان يلجأ لامين إلى الجهاز الفني والمعالجين الفيزيائيين لإيجاد حلول.

وأشارت إلى أن أرناو بلانكو، المدرب السابق لفريق تحت 19 عامًا، والذي انضم إلى الجهاز الفني لفليك الموسم الماضي، كان من أكثر من تحدثوا مع المهاجم، كما حاول فليك تشجيع لامين أحيانًا على مواصلة المحاولة، حتى نجح في إرسال كرة عرضية خطيرة أسكنها مدافع ليفانتي بالخطأ في شباك فريقه.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة لامين يامال كوبارسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg