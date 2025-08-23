كشفت صحيفة سبورت الكتالونية، كواليس انتصار برشلونة على ليفانتي، بثلاثية مقابل هدفين، في مباراة مثيرة مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

فليك يدعم فيرمين لوبيز

وشهدت المباراة جلسة خاصة بين المدرب هانز فليك، ولاعب الوسط الشاب فيرمين لوبيز، بعدما جلس الأخير على مقاعد البدلاء طيلة أحداث اللقاء.

وحرص فليك على الحديث مع فيرمين ودعمه، بعدما شارك بصفة أساسية في الجولة الأولى، ثم لم يدفع به في مواجهة الجولة الثانية.

خدعة كوبارسي سر هدف توريس

وفي المقابل، لم يظهر المدافع باو كوبارسي بأفضل مستوياته في لقاء الأمس، وتعرض للمراوغة في الهدف الأول لأصحاب الأرض، لكنه حاول تصحيح أخطائه في الشوط الثاني.

وكشف فيران توريس مهاجم برشلونة، عن أن زميله كوبارسي لعب دورًا هامًا في الهدف الثاني للفريق الكتالوني، الذي سجله المهاجم الإسباني.

ريمونتادا ثلاثية.. برشلونة يسقط ليفانتي بهدف قاتل في الدوري الإسباني

وقال توريس: "في هجمة الشوط الأول التي ارتطمت فيها الكرة بالعارضة، ارتكبتُ خطأً بمحاولة تسديد الكرة بقوة، ولكن في الهدف الثاني، قام كوبارسي بحجز رائعٍ كنا قد تدربنا عليه، وهناك أنهيت الهجمة بأفضل ما يُمكن بباطن قدمي".

وتظهر إعادة الهدف أن كوبارسي خدع لاعبي الخصم، بعدما قام بحجز مدافعين من ليفانتي، ليسمح بمرور الكرة لزميله توريس الذي سددها بلمسة واحدة في الشباك.

لامين يامال يلجأ للجهاز الفني في لقاء برشلونة ضد ليفانتي

ولم يكن زميله الآخر لامين يامال في أحسن أحواله أيضًا، لكنه نجح في صناعة هدف الانتصار الثمين في الوقت القاتل، بعد تعليمات خاصة من الجهاز الفني لبرشلونة.

صدارة كتالونية.. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ليفانتي

وأوضحت صحيفة سبورت أنه عندما لم تكن الأمور تسير في صالحه، كان يلجأ لامين إلى الجهاز الفني والمعالجين الفيزيائيين لإيجاد حلول.

وأشارت إلى أن أرناو بلانكو، المدرب السابق لفريق تحت 19 عامًا، والذي انضم إلى الجهاز الفني لفليك الموسم الماضي، كان من أكثر من تحدثوا مع المهاجم، كما حاول فليك تشجيع لامين أحيانًا على مواصلة المحاولة، حتى نجح في إرسال كرة عرضية خطيرة أسكنها مدافع ليفانتي بالخطأ في شباك فريقه.