صدارة كتالونية.. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ليفانتي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

01:03 ص 24/08/2025
فريق برشلونة

فريق برشلونة

واصل نادي برشلونة، تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد افتتاح منافسات الجولة الثانية من الليجا يوم الجمعة.

ونجح برشلونة في قلب تأخره أمام ليفانتي بهدفين دون رد، لانتصار بنتيجة 2-3 خارج ملعبه، ليحقق فوزه الثاني على التوالي.

برشلونة يتصدر بالعلامة الكاملة.. تعثر أتلتيكو ومطاردة ريال مدريد

وكان الفريق الكتالوني قد استهل مشواره خلال الموسم الحالي بالانتصار على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة، في الأسبوع الأول من الدوري.

ريمونتادا ثلاثية.. برشلونة يسقط ليفانتي بهدف قاتل في الدوري الإسباني

وشهدت نتائج مباريات الأمس في الدوري الإسباني، تعادل ريال مايوركا مع سيلتا فيجو، وأتلتيكو مدريد أمام إلتشي، بالنتيجة ذاتها 1-1، بينما كان الفوز الوحيد من نصيب الفريق الكتالوني.

وتستكمل منافسات الجولة يومي الأحد والإثنين، حيث تتجه الأنظار نحو مواجهة ريال مدريد وريال أوفييدو مساء اليوم، حيث سيبحث الميرنجي عن مطاردة غريمه التقليدي في الصدارة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب مباريات السبت كالتالي:

1- برشلونة: 6 نقاط

2- ريال بيتيس: 4 نقاط

3- رايو فاييكانو: 3 نقاط

4- فياريال: 3 نقاط

5- خيتافي: 3 نقاط

6- أتلتيك بلباو: 3 نقاط

7- إسبانيول: 3 نقاط

8- ريال مدريد: 3 نقاط

9- ألافيس: 3 نقاط

طالع جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا من هنا

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برشلونة ضد ليفانتي

