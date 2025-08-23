قلب نادي برشلونة الطاولة على مضيفه ليفانتي، وحقق فوزًا صعبًا، بنتيجة 2-3، في المواجهة التي أقيمت على أرضية ملعب سيوداد دي فالنسيا، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

تقدم ليفانتي مبكرًا بعد هجمة ضرب فيها مصيدة تسلل المدرب هانز فليك بنجاح، في الدقيقة 15، ليراوغ إيفان روميرو المدافع كوبارسي بمهارة، ثم سدد كرة أرضية في الشباك.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح ليفانتي قبل نهاية الشوط الأول، بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي وجود لمسة يد على أليخاندرو بالدي ظهير برشلونة.

وسجل المهاجم خوسيه لويس موراليس الهدف الثاني لأصحاب الأرض بنجاح، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ريمونتادا كتالونية بقيادة بيدري وتوريس

وفي الشوط الثاني استفاق الفريق الكتالوني، ليقلص بيدري الفارق بمهارة فردية، بعد تسديدة صاروخية متقنة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 49.

وعادل فيران توريس النتيجة بعدها بثلاث دقائق فقط، بعد متابعة لركلة ركنية نفذها رافينيا.

وخطف برشلونة هدف الفوز القاتل في الدقيقة 91، بعد عرضية من لامين يامال، ارتقى لها المهاجم فيران توريس، لكن المدافع أوناي إلجيزابال تكفل بوضعها في شباك فريقه بالخطأ.

برشلونة في صدارة الدوري الإسباني

ورفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي في بداية الموسم، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وفي المقابل تجمد رصيد ليفانتي عند 0 من النقاط، بعدما تلقى هزيمته الثانية على التوالي، ليقبع في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الليجا.