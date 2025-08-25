أثار داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، التكهنات حول مستقبله برسالة غامضة بعد الفوز على ريال أوفييدو في الدوري الإسباني.

ريال مدريد فاز خارج أرضه على مضيفه أوفييدو 3-0 مساء أمس الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، محققا انتصاره الثاني في المسابقة هذا الموسم بعد تغلبه على أوساسونا 1-0 في الجولة الافتتاحية.

خدعة كوبارسي وطلب لامين.. كواليس لقاء برشلونة وليفانتي

وشارك سيبايوس لدقائق قليلة في نهاية مباراة الريال وأوفييدو، بعد دخوله بديلا لكيليان مبابي في الدقيقة 87.

سيبايوس يلمح للرحيل عن ريال مدريد

بعد المباراة مباشرة نشر سيبايوس صورته من اللقاء عبر حسابه على "إنستجرام" مع تعليق "الرقصة الأخيرة".

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن هذا يعد تلميحا من لاعب الريال بأنه ربما خاض مباراته الأخيرة مع الفريق، وذلك بعد الشكوك التي أحاطت بمستقبله مؤخرا.

سيبايوس انضم إلى ريال مدريد في صيف 2017 قادما من بيتيس، واقترن اسمه مؤخرا بالرحيل إلى عدة أندية مع ابتعاده عن التشكيل الأساسي للميرينجي.

وكان اللاعب صاحب الـ29 عاما قد فتح البابا مؤخرا لاحتمالية العودة إلى بيتيس، الذي وصفه بأنه "بيته"، كما ذكرت تقارير اهتمام النادي الأندلسي بإعادته، رغم أن هذا الأمر يبدو معقدا لأسباب مالية.

وبحسب ما ذكرته "ماركا"، فإن رحيل سيبايوس قد يدفع النادي الملكي لإبرام صفقة جديدة هذا الصيف لتعزيز خط الوسط.

جدير بالذكر أن عقد سيبايوس مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2027.

وكان اللاعب الإسباني قد شارك في 44 مباراة مع الريال بمختلف المسابقات على مدار الموسم الماضي، صنع خلالها هدفين ولم يسجل.

جدول مباريات اليوم

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا