المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد الفوز على أوفييدو.. سيبايوس يلمح للرحيل عن ريال مدريد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:28 ص 25/08/2025
سيبايوس

سيبايوس

أثار داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، التكهنات حول مستقبله برسالة غامضة بعد الفوز على ريال أوفييدو في الدوري الإسباني.

ريال مدريد فاز خارج أرضه على مضيفه أوفييدو 3-0 مساء أمس الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، محققا انتصاره الثاني في المسابقة هذا الموسم بعد تغلبه على أوساسونا 1-0 في الجولة الافتتاحية.

خدعة كوبارسي وطلب لامين.. كواليس لقاء برشلونة وليفانتي

وشارك سيبايوس لدقائق قليلة في نهاية مباراة الريال وأوفييدو، بعد دخوله بديلا لكيليان مبابي في الدقيقة 87.

سيبايوس يلمح للرحيل عن ريال مدريد

بعد المباراة مباشرة نشر سيبايوس صورته من اللقاء عبر حسابه على "إنستجرام" مع تعليق "الرقصة الأخيرة".

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن هذا يعد تلميحا من لاعب الريال بأنه ربما خاض مباراته الأخيرة مع الفريق، وذلك بعد الشكوك التي أحاطت بمستقبله مؤخرا.

سيبايوس انضم إلى ريال مدريد في صيف 2017 قادما من بيتيس، واقترن اسمه مؤخرا بالرحيل إلى عدة أندية مع ابتعاده عن التشكيل الأساسي للميرينجي.

وكان اللاعب صاحب الـ29 عاما قد فتح البابا مؤخرا لاحتمالية العودة إلى بيتيس، الذي وصفه بأنه "بيته"، كما ذكرت تقارير اهتمام النادي الأندلسي بإعادته، رغم أن هذا الأمر يبدو معقدا لأسباب مالية.

وبحسب ما ذكرته "ماركا"، فإن رحيل سيبايوس قد يدفع النادي الملكي لإبرام صفقة جديدة هذا الصيف لتعزيز خط الوسط.

جدير بالذكر أن عقد سيبايوس مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2027.

وكان اللاعب الإسباني قد شارك في 44 مباراة مع الريال بمختلف المسابقات على مدار الموسم الماضي، صنع خلالها هدفين ولم يسجل.

جدول مباريات اليوم

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني داني سيبايوس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg