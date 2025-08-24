المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
متثائب وغاضب ومبابي يغطي فمه.. لقطات فينيسيوس المثيرة للجدل أمام ريال أوفييدو (صور)

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:53 م 25/08/2025
فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور

سادت الدهشة أجواء ملعب كارلوس تارتيريه معقل نادي ريال أوفييدو، عندما جلس البرازيلي فينيسيوس جونيور على مقاعد بدلاء فريقه ريال مدريد، والذي لم يجلس عليها منذ 21 سبتمبر 2024.

وبدّد صاحب القميص رقم 7 السخرية التي طالته خلال اللقاء من خلال كرة قدم حقيقية وطاقة هائلة في الاختراق جعلته شبه مستحيل الإيقاف.

كيف انهار فينيسيوس في 10 أشهر بعد ضياع الكرة الذهبية؟

ودخل البرازيلي إلى أرض الملعب والنتيجة تشير إلى تقدم النادي الملكي 1-0، وهو يحمل مهمة حسم المباراة وإثبات أن رغبته في التألق ما زالت كما هي.

فينيسيوس يشعل النار في ريال مدريد

بدأ فينيسيوس المباراة بتردد ولكنه واصل المحاولة، وفي الدقيقة 83، أسفر ضغط مثالي من تشواميني وفينيسيوس عن الهدف الثاني، فقد خطف البرازيلي الكرة وانطلق، ثم قدّم لمبابي الهدف بتمريرة رائعة، توجه صاحب الرقم 7 للاحتفال عند الركنية، وهناك حدث مشهد سريالي.

متثائب وغاضب ومبابي يغطي فمه

بدأ البرازيلي بالاحتجاج بغضب أثناء الاحتفال بالهدف، عندما رأى الحكم وهو يشير إليه بإنهاء الاحتفال والعودة لمنتصف ملعب فريقه لاستكمال اللقاء، إلى أن وصل الفرنسيون وكان أولهم كيليان مبابي صاحب الرقم 10 الذي ظهر مبتسمًا وهو يغطي فم زميله لتفادي أي عقوبة، ثم جاء أوريلين تشواميني محاولًا تهدئة البرازيلي الذي لم يُخفِ غضبه إلا بعد مرور وقت طويل.

Kylian Mbappé, during the celebration of the second goal of the match, covered the mouth of the Brazilian Real Madrid player.

حصل فينيسيوس على نصف ساعة لإثبات خطأ مدربه في إبقائه على مقاعد البدلاء، ونجح في ذلك بترك بصمة بهدف وصناعة هدف لكيليان مبابي، ومع ذلك، بدأ عرضه الخاص منذ الدقائق الأولى؛ إذ التقطته كاميرات DAZN وهو يتثاءب جالسًا بجانب ميليتاو على مقاعد البدلاء، فيما كانت الدقائق تمضي وزملاؤه يحاولون اختراق جدار ريال أوفييدو.

Yawn from the Brazilian Real Madrid player on the bench at the Carlos Tartiere stadium.

قال فينيسيوس عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة على ملعب كارلوس تارتيريه: "أنا هكذا" وجاءت رسالته مصحوبة بصورة له وهو يلمس أذنه ويشير إلى المدرجات بإصبعه بعد تسجيله الهدف الثالث.

The Real Madrid player celebrates after scoring his third goal of the match against Real Oviedo.

وبعد الهدف الذي سجله، وجّه أيضًا رسالة لجماهير الخصم، ملوّحًا لهم بحركات بأصابعه تدعوهم للهبوط إلى الدرجة الثانية، وكانت جماهير الفريق المضيف قد هتفت ضده بعبارة "أحمق، أحمق" بعد حصوله على بطاقة صفراء بداعي التمثيل للحصول على ركلة جزاء قبل أن تشتعل الأحداث.

After the goal, he also had a message for the Real Oviedo fans present at the Carlos Tartiere stadium, addressing them with a controversial gesture.

