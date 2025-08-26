المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

ريال بيتيس يسعى لضم أونانا من مانشستر يونايتد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:48 م 26/08/2025
أونانا

أندري أونانا

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي ريال بيتيس الإسباني في التعاقد مع الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت تقارير في وقت سابق أن يونايتد يسعى لضم حارس مرمى في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل ظهور أونانا بمستوى مخيب على مدار الموسمين الماضيين، فضلا عن إصابته مؤخرا ليغيب عن الملاعب عدة أسابيع.

"إصابة سابقة".. بونيفاس يكشف سبب فشل انتقاله إلى ميلان

ووفقا لموقع "فوتبول إسبانيا"، فإن ريال بيتيس تواصل مع يونايتد للاستفسار بخصوص إمكانية ضم أونانا، وذلك على هامش مفاوضات الناديين للإبقاء على أنتوني مع النادي الأندلسي، بعدما كان معارا من نظيره الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن بيتيس يسعى لحسم الصفقة على سبيل الإعارة، حيث لا يملك النادي الأندلسي في الوقت الحالي مالا كافيا لشرائه بشكل نهائي.

بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة 3 من الدوري الإنجليزي

جدير بالذكر أن أونانا صاحب الـ29 عاما انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2023 قادما من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 50 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2028 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وشارك الحارس الكاميروني في 101 مباراة مع يونايتد بمختلف المسابقات على مدار موسمين، استقبل خلالها 148 هدفا.

مانشستر يونايتد ريال بيتيس أندريه أونانا

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

