ريال بيتيس يسعى لضم أونانا من مانشستر يونايتد

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي ريال بيتيس الإسباني في التعاقد مع الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت تقارير في وقت سابق أن يونايتد يسعى لضم حارس مرمى في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل ظهور أونانا بمستوى مخيب على مدار الموسمين الماضيين، فضلا عن إصابته مؤخرا ليغيب عن الملاعب عدة أسابيع.

ووفقا لموقع "فوتبول إسبانيا"، فإن ريال بيتيس تواصل مع يونايتد للاستفسار بخصوص إمكانية ضم أونانا، وذلك على هامش مفاوضات الناديين للإبقاء على أنتوني مع النادي الأندلسي، بعدما كان معارا من نظيره الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن بيتيس يسعى لحسم الصفقة على سبيل الإعارة، حيث لا يملك النادي الأندلسي في الوقت الحالي مالا كافيا لشرائه بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن أونانا صاحب الـ29 عاما انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2023 قادما من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 50 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2028 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وشارك الحارس الكاميروني في 101 مباراة مع يونايتد بمختلف المسابقات على مدار موسمين، استقبل خلالها 148 هدفا.

