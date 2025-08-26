المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"أحد أساطير النادي".. كيف ترك فاسكيز اسمه في سجل ريال مدريد التاريخي؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:19 م 26/08/2025
لوكاس فاسكيز

لوكاس فاسكيز

بدأ الإسباني لوكاس فاسكيز، في ترتيب أوراقه استعدادًا لبداية رحلة جديدة مع باير ليفركوزن، بعد نهاية مشواره مع ريال مدريد الذي دام لمدة وصلت إلى 10 سنوات.

وحجز لوكاس فاسكيز مقعده في قائمة ريال مدريد، طوال السنوات العديدة الماضية، إذ أصبح أحد أساطير النادي الإسباني رغم قلة ظهوره مقارنة بمن زاملوه في الفريق.

رسميا.. باير ليفركوزن يعلن التعاقد مع فاسكيز

ماذا قادم فاسكيز مع ريال مدريد؟

ارتبط فاسكيز بنادي ريال مدريد، ارتباطًا وثيقًا إذ كان اللاعب الإسباني أحد أبناء الفريق قبل أن يرحل لخوض بعض التجارب، والتي انتهت بعودته من جديد إلى حيث بدأ داخل قلعة الملكي.

فاسكيز كان أحد الحلول الهامة لفريق ريال مدريد، في مختلف المواسم الماضية، إذ ظهر اللاعب في أكثر من مركز في أرضية الملعب أبرزها الظهير والجناح الأيمن، تلك الجبهة التي كانت مميزه للإسباني.

وشارك فاسكيز في عدة مراكز مع ريال مدريد، الظهير الأيمن، الجناح الأيمن، وسط الملعب، الظهير الأيسر، الجناح الأيسر، وهو ما يعكس حجم موهبة اللاعب الذي كان الخيار الأبرز للفريق في حال وجود نقص عددي أو أزمة في تمركزات اللاعبين.

فاسكيز ظهر مع الفريق الأول بنادي ريال مدريد، خلال 402 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح اللاعب في تسجيل 38 هدفًا، وتمكن الإسباني من تقديم 73 تمريرة حاسمة.

ويملك فاسكيز سجلًا تهديفيًا في دوري أبطال أوروبا بواقع 4 أهداف، كانت هامة بالنسبة للفريق والتي جاءت في شباك وارسزاوا، روما، بروسيا دورتموند (هدفين).

فاسكيز: أتطلع لمواصلة طريقي مع باير ليفركوزن.. وعقلية النادي تتوافق مع أفكاري

ظهور فاسكيز مع ريال مدريد

وظهر فاسكيز بشكل مميز مع الفريق في المواسم الأخيرة منذ استقراره في ريال مدريد مطلع موسم 2015/2016.

- 2015/2016: 33 مباراة - 4 أهداف - 10 تمريرات حاسمة.

- 2016/2017: 50 مباراة - 4 أهداف - 14 تمريرة حاسمة.

- 2017/2018: 53 مباراة - 8 أهداف - 16 تمريرة حاسمة.

- 2018/2019: 47 مباراة - 5 أهداف - 4 تمريرات حاسمة.

- 2019/2020: 23 مباراة - 3 أهداف - تمريرتان حاسمتان.

- 2020/2021: 34 مباراة - هدفان - 8 تمريرات حاسمة.

- 2021/2022: 41 مباراة - 3 أهداف.

- 2022/2023: 30 مباراة - 4 أهداف - 3 تمريرات حاسمة.

- 2023/2024: 38 مباراة - 3 أهداف - 8 تمريرات حاسمة.

- 2024/2025: 53 مباراة - هدفان - 8 تمريرات حاسمة.

لماذا يفضل فاسكيز الانضمام إلى ليفركوزن؟

رسالة فاسكيز

وأدرك فاسكيز أن وقت الرحيل قد حان، ليودع ريال مدريد وجماهيره برسالة مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي جاء مضمونها على النحو التالي:

نشر فاسكيز: "أعزائي المدريديستا، لقد مر ما يقارب عقدين منذ أن وصلت إلى فالديبيباس وأنا في السادسة عشرة من عمري، مفعمًا بالأحلام والحماس لارتداء هذا القميص، كل خطوة في هذه الرحلة كانت هدية، ومع مرور الوقت، أصبح مدريد وطني وبيتي".

وتابع: "عشنا ليالي لا تُنسى معًا، واحتفلنا بـ 23 لقبًا، وخلقنا ذكريات ستبقى في قلبي إلى الأبد، من أعماق قلبي، شكرًا للرئيس، ولمجلس الإدارة، ولجميع العاملين، وللمدربين، ولزملائي في الفريق، وقبل كل شيء، للجماهير، أنتم من دفعني دائمًا لأبذل المزيد".

وأضاف: "اليوم، وبعد أكثر من 400 مباراة، حان وقت الوداع مع نادي حياتي، لكنني أغادر وقلبي مطمئن، لأنني أعطيت كل ما لدي، كنت دائمًا مدركًا للمسؤولية والشرف الكبيرين اللذين يأتيان مع ارتداء هذا الشعار، لقد استمتعت بكل مباراة، وكل حصة تدريبية، وكل رحلة، وإن كانت هناك رسالة واحدة تعلمتها من هذه الرحلة، فهي أن لا أحد يجب أن يخبرك بأنك لا تستطيع تحقيق شيء ما".

وأكمل: "قد أرحل عن ريال مدريد، لكن ريال مدريد لن يرحل عني أبدًا، أينما ذهبت سأقول بفخر إنني حظيت بشرف اللعب لأعظم نادٍ في العالم، شكرًا لكونكم جزءًا من أجمل رحلة في حياتي".

واختتم لوكاس فاسكيز رسالته الوداعية: "هلا مدريد، ولا شيء غير ذلك".

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني لوكاس فاسكيز

