لا يشارك منذ 126 يوما.. لغز كامافينجا في ريال مدريد

لم يلعب لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا مع ريال مدريد منذ 23 أبريل (أي منذ 126 يوما)، عندما تعرض لإصابة في مباراة ضد خيتافي.

وعانى كامافينجا من تمزق كامل في وتر العضلة المقربة اليسرى، مما أدى إلى غيابه عن بقية الموسم الماضي "2024-2025".

واستغرقت فترة تعافي كامافينجا 3 أشهر ثم تواجد في كأس العالم للأندية، حيث أكمل تعافيه، ولم يشارك ولو لدقيقة واحدة.

وعاد كامافينجا إلى مدريد، وبعد انتهاء العطلة، انضم إلى التدريبات، ولكن تعرض لإصابة جديدة أعاقت مسيرته وكان ذلك في 10 أغسطس أثناء التدريبات، وكانت شكواه التواءً في الكاحل الأيمن.

ولم يستعيد كامافينجا جاهزيته حتى الآن، ولم تتحدد موعد عودته، حيث يتدرب منفردًا في فالديبيباس.

وتشير آخر الشائعات إلى أن إدواردو كامافينجا سيعود بعد فترة التوقف الدولي، لكن الحقيقة أن تعافيه من التواء الكاحل أصبح غامضًا.

