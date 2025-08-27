المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

لا يشارك منذ 126 يوما.. لغز كامافينجا في ريال مدريد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:22 م 27/08/2025
كامافينجا

كامافينجا

لم يلعب لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا مع ريال مدريد منذ 23 أبريل (أي منذ 126 يوما)، عندما تعرض لإصابة في مباراة ضد خيتافي.

وعانى كامافينجا من تمزق كامل في وتر العضلة المقربة اليسرى، مما أدى إلى غيابه عن بقية الموسم الماضي "2024-2025".

طالع مباريات الجولة الثالثة في الدوري الإسباني من هنا

واستغرقت فترة تعافي كامافينجا 3 أشهر ثم تواجد في كأس العالم للأندية، حيث أكمل تعافيه، ولم يشارك ولو لدقيقة واحدة.

وعاد كامافينجا إلى مدريد، وبعد انتهاء العطلة، انضم إلى التدريبات، ولكن تعرض لإصابة جديدة أعاقت مسيرته وكان ذلك في 10 أغسطس أثناء التدريبات، وكانت شكواه التواءً في الكاحل الأيمن.

ولم يستعيد كامافينجا جاهزيته حتى الآن، ولم تتحدد موعد عودته، حيث يتدرب منفردًا في فالديبيباس.

وتشير آخر الشائعات إلى أن إدواردو كامافينجا سيعود بعد فترة التوقف الدولي، لكن الحقيقة أن تعافيه من التواء الكاحل أصبح غامضًا.

ترتيب الدوري الإسباني

 

ريال مدريد الدوري الإسباني إدواردو كامافينجا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

التعليقات

