فيورنتينا يسعى ضم ديفيد ألابا

ظهر اهتمام من جانب نادي فيورنتينا الإيطالي، بالتعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد الإسباني، وفقا لتقارير إعلامية.

وكشف موقع "فوتبول إسبانيا" أن فيورنتينا تقدم بعرض لضم ألابا البالغ من العمر 33 عاما.

ويعد ألابا من بين الأعلى اللاعبين أجرا في ريال مدريد، براتب سنوي قدره 10.8 مليون يورو، ويبدي النادي الملكي انفتاحا على بيعه بعدما تراجع دوره في التشكيلة الأساسية بسبب سلسلة من الإصابات خلال الموسمين الماضيين.

يتزامن ذلك مع اقتراب رحيل بيترو كوموزو، مدافع فيورنتينا الشاب، الذي تلقى عرضا مغريا من أحد أندية الدوري السعودي.

ويسعى فيورنتينا لتعويض كوموزو بلاعب ذي خبرة لقيادة خط دفاعه.

وتعاقد ريال مدريد هذا الصيف مع المدافع الإسباني الشاب دين هويسن، لتزداد الشكوك حول موقف ألابا الذي يرتبط مع النادي الملكي بعقد حتى صيف 2026، أي لنهاية الموسم الحالي.

وانضم ألابا إلى ريال مدريد في صيف 2021 قادما من بايرن ميونخ الألماني، خاض 116 مباراة بقميص الفريق الملكي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 9.

ولم يلعب المدافع النمساوي أي دقيقة مع الريال منذ بداية الموسم الحالي.

