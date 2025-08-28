المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فيورنتينا يسعى ضم ديفيد ألابا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:06 م 28/08/2025
ألابا

ديفيد ألابا

ظهر اهتمام من جانب نادي فيورنتينا الإيطالي، بالتعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد الإسباني، وفقا لتقارير إعلامية.

وكشف موقع "فوتبول إسبانيا" أن فيورنتينا تقدم بعرض لضم ألابا البالغ من العمر 33 عاما.

مجانا إذا لزم الأمر.. الريال يفتح الباب لرحيل فينيسيوس

ويعد ألابا من بين الأعلى اللاعبين أجرا في ريال مدريد، براتب سنوي قدره 10.8 مليون يورو، ويبدي النادي الملكي انفتاحا على بيعه بعدما تراجع دوره في التشكيلة الأساسية بسبب سلسلة من الإصابات خلال الموسمين الماضيين.

يتزامن ذلك مع اقتراب رحيل بيترو كوموزو، مدافع فيورنتينا الشاب، الذي تلقى عرضا مغريا من أحد أندية الدوري السعودي.

ويسعى فيورنتينا لتعويض كوموزو بلاعب ذي خبرة لقيادة خط دفاعه.

بيزا يتفق مع راؤول ألبيول للعودة إلى الدوري الإيطالي

وتعاقد ريال مدريد هذا الصيف مع المدافع الإسباني الشاب دين هويسن، لتزداد الشكوك حول موقف ألابا الذي يرتبط مع النادي الملكي بعقد حتى صيف 2026، أي لنهاية الموسم الحالي.

وانضم ألابا إلى ريال مدريد في صيف 2021 قادما من بايرن ميونخ الألماني، خاض 116 مباراة بقميص الفريق الملكي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 9.

ولم يلعب المدافع النمساوي أي دقيقة مع الريال منذ بداية الموسم الحالي.

