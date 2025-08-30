بعد ديربي العاصمة المشتعل أمام أتلتيكو مدريد، يدخل ريال مدريد في أصعب فترات موسمه حتى الآن، حيث ينتظره جدول ناري ورحلة مرهقة تمتد لأكثر من 20 ساعة إلى كازاخستان من أجل مواجهة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا.

أسبوعان فقط سيشهدان خمس مباريات قوية، في اختبار حقيقي للياقة اللاعبين وقدرة تشابي ألونسو على إدارة المداورة وسط ضغط غير مسبوق.

أصبح ريال مدريد الآن على علم بجدول مباريات مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي موعد مواجهته أمام كايرات ألماتي في كازاخستان.

وسيلتقي الميرينجي بالفريق الذي يخوض البطولة للمرة الأولى في تاريخه يوم 30 سبتمبر، مباشرة بعد مباراته في الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد (28 سبتمبر).

مواعيد مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أسبوعان ناريان لريال مدريد

المواجهة أمام كايرات ألماتي ستكون مجرد محطة أخرى في أسبوعين ناريين لريال مدريد، ففي الفترة ما بين 21 سبتمبر و5 أكتوبر، سيخوض الفريق الملكي خمس مباريات في 14 يومًا فقط.

وسيواجه ريال مدريد كل من إسبانيول، ليفانتي، أتلتيكو مدريد، كايرات ألماتي، وفياريال، وهذا يعني أن الفريق لن يحصل حتى على ثلاثة أيام راحة بين المباريات.

رحلة الـ20 ساعة

سيتعين على ريال مدريد القيام برحلة طيران مباشرة تستغرق أكثر من 20 ساعة إجمالًا بين العاصمة الإسبانية ومدنية ألماتي، وكل ذلك يأتي بعد يومين فقط من مواجهة غريمه المحلي الأكبر أتلتيكو مدريد.

وبعد العودة من كازاخستان، سيستضيف فريق تشابي ألونسو نظيره فياريال على ملعب سانتياجو برنابيو في عطلة نهاية الأسبوع يومي 4 و5 أكتوبر.

جدول مباريات اليوم