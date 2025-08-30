المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رحلة الـ20 ساعة بعد الديربي.. أسبوعان ناريان لريال مدريد بعد التوقف الدولي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:29 م 30/08/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

بعد ديربي العاصمة المشتعل أمام أتلتيكو مدريد، يدخل ريال مدريد في أصعب فترات موسمه حتى الآن، حيث ينتظره جدول ناري ورحلة مرهقة تمتد لأكثر من 20 ساعة إلى كازاخستان من أجل مواجهة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا.

أسبوعان فقط سيشهدان خمس مباريات قوية، في اختبار حقيقي للياقة اللاعبين وقدرة تشابي ألونسو على إدارة المداورة وسط ضغط غير مسبوق.

أصبح ريال مدريد الآن على علم بجدول مباريات مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي موعد مواجهته أمام كايرات ألماتي في كازاخستان.

وسيلتقي الميرينجي بالفريق الذي يخوض البطولة للمرة الأولى في تاريخه يوم 30 سبتمبر، مباشرة بعد مباراته في الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد (28 سبتمبر).

مواعيد مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أسبوعان ناريان لريال مدريد

المواجهة أمام كايرات ألماتي ستكون مجرد محطة أخرى في أسبوعين ناريين لريال مدريد، ففي الفترة ما بين 21 سبتمبر و5 أكتوبر، سيخوض الفريق الملكي خمس مباريات في 14 يومًا فقط.

وسيواجه ريال مدريد كل من إسبانيول، ليفانتي، أتلتيكو مدريد، كايرات ألماتي، وفياريال، وهذا يعني أن الفريق لن يحصل حتى على ثلاثة أيام راحة بين المباريات.

رحلة الـ20 ساعة

سيتعين على ريال مدريد القيام برحلة طيران مباشرة تستغرق أكثر من 20 ساعة إجمالًا بين العاصمة الإسبانية ومدنية ألماتي، وكل ذلك يأتي بعد يومين فقط من مواجهة غريمه المحلي الأكبر أتلتيكو مدريد.

وبعد العودة من كازاخستان، سيستضيف فريق تشابي ألونسو نظيره فياريال على ملعب سانتياجو برنابيو في عطلة نهاية الأسبوع يومي 4 و5 أكتوبر.

جدول مباريات اليوم

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد دوري أبطال أوروبا الدوري الإسباني الليجا أتلتيكو مدريد ديربي مدريد كايرات ألماتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg