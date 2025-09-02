أعلن نادي إشبيلية الإسباني عن تعاقده مع المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، قادما أودينيزي الإيطالي، في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال إشبيلية في بيان رسمي: "بعد مسيرة حافلة بالنجاحات، وبعد أن لعب للعديد من أكبر أندية العالم، يصل أليكسيس إلينا ليقدم خبرته وحسه التهديفي المميز".

أستون فيلا يرحب باستمرار إيميليانو مارتينيز

كذلك أكد أودينيزي في بيان أن اللاعب صاحب الـ36 عاما سينتقل إلى إشبيلية بعد التوصل لاتفاق على رحيله قبل عام واحد من نهاية عقده في صيف 2026.

وأوضح النادي الإيطالي: "سيبقى أليكسيس رمزا خالدا في تاريخ أودينيزي، ويشكره النادي بأكمله على ما كتبناه معا، والذي سيبقى محفورا في ذاكرة جماهيرنا".

وبهذا يعود سانشيز إلى الليجا بعد 11 عاما من رحيله عن برشلونة، الذي لعب معه 3 سنوات (2011-2014).

وبعد تجربته مع برشلونة تنقل المهاجم المخضرم بين أرسنال ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان وصولا إلى أودينيزي.

وكشف إشبيلية في بيانه أن سانشيز سجل 165 هدفا مع مختلف الأندية التي دافع عن ألوانها منذ بدايته الاحترافية عام 2005 مع فريق كوبريلوا التشيلي.

