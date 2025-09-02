انخرط البرازيلي أنتوني في البكاء أثناء حديثه خلال حفل تقديمه داخل ريال بيتيس وذلك بسبب فترته السابقة مع مانشستر يونايتد.

وعاد أنتوني إلى صفوف ريال بيتيس هذا الصيف، النادي الذي وصفه في وقت سابق بـ"منزله".

واستعاد البالغ من العمر 25 عامًا بريقه في النصف الثاني من الموسم الماضي، عقب انضمامه إلى ريال بيتيس، بعد بداية محبطة عاشها أنتوني في ملعب أولد ترافورد رفقة مانشستر يونايتد.

وكشف ريال بيتيس نجاحه في الحصول على خدمات أنتوني بشكل نهائي من مانشستر يونايتد، بعقد يمتد حتى يونيو 2030.

وقال أنتوني باكيًا: "ما حدث في مانشستر، أنا وحدي من يعرف مدى صعوبته، أتأسف لهذا الموقف الصعب".

وأضاف: "كنت أتدرب بشكل منفرد، لكن هذا جزء من الحياة، كنت أعلم أن هذه اللحظة ستأتي، لقد أصبحت من الماضي".

وساهم أنتوني بـ14 هدفًا في نصف موسم مع ريال بيتيس، أقل فقط بـ3 مساهمات تهديفية مقارنة بفترته الطويلة مع مانشستر يونايتد التي خاض خلالها ما يقارب 100 مباراة رسمية.

عاد لمنزله.. أنتوني إلى ريال بيتيس