مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

ألونسو ينافس فالفيردي.. المرشحون لجائزة مدرب شهر أغسطس في الليجا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:32 م 03/09/2025
المرشحون لأفضل مدرب في شهر أغسطس

المرشحون لأفضل مدرب في شهر أغسطس

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس بالليجا.

وأقيمت 3 جولات في الدوري الإسباني لموسم "2025-2026" قبل أن تتوقف المسابقات بسبب فترة الأجندة الدولية.

للتعرف على ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

ويتنافس تشابي ألونسو (ريال مدريد)، إرنستو فالفيردي (أتلتيك بلباو)، ومانولو جونزاليس (إسبانيول)

وحقق ريال مدريد وأتلتيك بلباو العلامة الكاملة بالفوز في أول ثلاث جولات (9 نقاط)، بينما انتصر إسبانيول في مباراتين وتعادل في لقاء آخر.

ويتقاسم ريال مدريد وأتلتيك بلباو صدارة الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، ويليهما فياريال وبرشلونة وإسبانيول بـ7 نقاط.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الليجا يوم 12 سبتمبر الجاري من خلال انطلاق الجولة الرابعة.

طالع مباريات الجولة الرابعة اضغط هنا

 

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني تشابي ألونسو فالفيردي ترتيب الدوري الإسباني

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

التعليقات

