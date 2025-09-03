أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس بالليجا.

وأقيمت 3 جولات في الدوري الإسباني لموسم "2025-2026" قبل أن تتوقف المسابقات بسبب فترة الأجندة الدولية.

ويتنافس تشابي ألونسو (ريال مدريد)، إرنستو فالفيردي (أتلتيك بلباو)، ومانولو جونزاليس (إسبانيول)

وحقق ريال مدريد وأتلتيك بلباو العلامة الكاملة بالفوز في أول ثلاث جولات (9 نقاط)، بينما انتصر إسبانيول في مباراتين وتعادل في لقاء آخر.

ويتقاسم ريال مدريد وأتلتيك بلباو صدارة الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، ويليهما فياريال وبرشلونة وإسبانيول بـ7 نقاط.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الليجا يوم 12 سبتمبر الجاري من خلال انطلاق الجولة الرابعة.

