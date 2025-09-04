المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
فوت ميركاتو: ألابا رفض الرحيل إلى الدوري التركي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:47 م 04/09/2025
ألابا

ألابا

رفض ديفيد ألابا، مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، الانتقال إلى الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعاني ألابا من قلة المشاركة مع ريال مدريد منذ انضمامه إلى الفريق قبل 4 مواسم.

وبحسب موقع فوت ميركاتو، فإن ألابا رفض الانتقال إلى الدوري التركي خلال الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير، أن ناديا بشكتاش وفنربخشة التركيين كانا يرغبان في ضم ألابا هذا الموسم.

وعلى الرغم من راتبه الكبير إلا أن فنربخشة حاول ضم ألابا على سبيل الإعارة  براتب يصل إلى 6 ملايين يورو.

ورفض ألابا كل محاولات رحيله عن ريال مدريد، حيث تمسك باستكمال مسيرته مع الملكي.

فيورنتينا يسعى ضم ديفيد ألابا

ويستمر عقد ألابا مع ريال مدريد حتى يونيو 2026.

وانضم ألابا إلى ريال مدريد في صيف 2021 قادما من بايرن ميونخ الألماني، خاض 116 مباراة بقميص الفريق الملكي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 9.

ولم يلعب المدافع النمساوي أي دقيقة مع الريال منذ بداية الموسم الحالي.

مباراة ريال مدريد القادمة
الدوري التركي بشكتاش ريال مدريد فنربخشة ألابا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

