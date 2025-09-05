المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مبابي يتفوق على فينيسيوس.. الكشف عن لاعب الشهر في ريال مدريد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:52 م 05/09/2025
مبابي

مبابي - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد عن فوز نجمه كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب خلال شهر أغسطس.

وتنافس مبابي مع فينيسيوس، أردا جولر، تشواميني، ودين هويسين على جائزة الأفضل في الشهر داخل ريال مدريد.

وخاض النجم الفرنسي كيليان مبابي 3 مباريات في شهر أغسطس، سجل 3 أهداف ولم يصنع.

وانتصر ريال مدريد في الجولات الثلاثة الأولى في الليجا على أوساسونا 1-0، وريال أوفييدو 3-0، ريال مايوركا 2-1.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 9 نقاط متساويا مع أتلتيك بلباو.

طالع ترتيب الدوري الإسباني من هنا

ومن المقرر أن يعود الملكي للمباريات بعد فترة التوقف بمواجهة ريال سوسيداد يوم 13 سبتمبر الجاري.

طالع مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الليجا من هنا

 

ريال مدريد الدوري الإسباني كيليان مبابي

