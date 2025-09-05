أعلن نادي ريال مدريد عن فوز نجمه كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب خلال شهر أغسطس.

وتنافس مبابي مع فينيسيوس، أردا جولر، تشواميني، ودين هويسين على جائزة الأفضل في الشهر داخل ريال مدريد.

وخاض النجم الفرنسي كيليان مبابي 3 مباريات في شهر أغسطس، سجل 3 أهداف ولم يصنع.

وانتصر ريال مدريد في الجولات الثلاثة الأولى في الليجا على أوساسونا 1-0، وريال أوفييدو 3-0، ريال مايوركا 2-1.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 9 نقاط متساويا مع أتلتيك بلباو.

ومن المقرر أن يعود الملكي للمباريات بعد فترة التوقف بمواجهة ريال سوسيداد يوم 13 سبتمبر الجاري.

