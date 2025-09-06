سبب فيروس الفيفا مشاكل لبرشلونة، فقد عاد فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد خوضه المباراة الدولية الأولى مع منتخب هولندا.

المنتخب الهولندي قرر استبعاده من المباراة الثانية ضد ليتوانيا بسبب إصابة في العضلة الألوية، وبذلك ينضم لاعب الوسط إلى قائمة الغيابات المؤكدة التي تضم بالدي وجافي المصابين مع برشلونة، بالإضافة إلى لامين يامال المصاب أيضًا.

قلق هانسي فليك

هانسي فليك منشغل بالفعل بمباراة الدوري الإسباني ضد فالنسيا في 14 سبتمبر، والتي ستكون الأولى على أرضه ومن المرجح أن تُقام في ملعب يوهان كرويف.

المدرب الألماني سيفتقد بالدي الذي يعاني من إصابة طفيفة في أوتار الركبة بساقه اليسرى، وجافي الغائب بسبب إصابة في الركبة تعرض لها أثناء التدريبات، والآن أصبح قلقًا أيضًا بشأن دي يونج ولامين يامال.

رسميًا.. دي يونج يغادر معسكر هولندا

فرينكي دي يونج غادر معسكر المنتخب الهولندي يوم الجمعة عائدًا إلى برشلونة، لاعب وسط برشلونة تعرّض لإصابة خلال مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم ضد بولندا، بسبب مشكلة يصفها المنتخب الهولندي حاليًا بأنها طفيفة، رغم استبعاده من مباراة ليتوانيا، دي يونج تم استبداله من قبل رونالد كومان في الدقيقة 83، وأقرّ المدرب بأنه لم يرغب في المخاطرة به.

أما بالنسبة للامين يامال، فقد شعر ببعض الآلام الطفيفة في الظهر، وقد أكد المنتخب الإسباني أن الأمر بسيط، رغم أن اللاعب كان قد عانى من مشاكل في أسفل الظهر خلال مباراة الدوري الإسباني ضد رايو فاييكانو.

لويس دي لا فوينتي استبعده من الدقائق الأخيرة في مباراة بلغاريا على ملعب فاسيل ليفسكي الوطني، عندما كانت المباراة قد شارفت على الانتهاء.