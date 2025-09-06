المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

تقارير: الليجا توافق على تسجيل روني باردجي في قائمة برشلونة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:40 م 06/09/2025
باردجي

روني باردجي

تلقى برشلونة إخطارًا من رابطة الدوري الإسباني لا ليجا يفيد بالموافقة على تسجيل الجناح الشاب روني باردجي.

وانضم باردجي إلى صفوف نادي برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، قادماً من كوبنهاجن الدنماركي.

ولم يتم تسجيل روني باردجي في قائمة برشلونة، بسبب المشكلات المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

إصابات جديدة تقلق فليك قبل مواجهة فالنسيا

تسجيل روني باردجي

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن هذه الموافقة النهائية ستتيح له التواجد مع الفريق في مباراة الأسبوع المقبل أمام فالنسيا يوم 14 سبتمبر.

وحتى الآن، لم يعلن الموقع الرسمي للنادي الكتالوني عن هذا الأمر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الضمان المالي الأخير الذي قدمه النادي إلى جانب التمديد، سمح في النهاية بإتمام عملية قيده رسميًا.

الجناح السويدي حصل على الضوء الأخضر من إدارة النادي للانضمام إلى الفريق الأول لبرشلونة، كما أراد النادي منذ بداية الموسم، مما يجنب اللاعب اللعب بعقد خاص بالفريق الرديف.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني الليجا روني باردجي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

التعليقات

