تلقى برشلونة إخطارًا من رابطة الدوري الإسباني لا ليجا يفيد بالموافقة على تسجيل الجناح الشاب روني باردجي.

وانضم باردجي إلى صفوف نادي برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، قادماً من كوبنهاجن الدنماركي.

ولم يتم تسجيل روني باردجي في قائمة برشلونة، بسبب المشكلات المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

تسجيل روني باردجي

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن هذه الموافقة النهائية ستتيح له التواجد مع الفريق في مباراة الأسبوع المقبل أمام فالنسيا يوم 14 سبتمبر.

وحتى الآن، لم يعلن الموقع الرسمي للنادي الكتالوني عن هذا الأمر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الضمان المالي الأخير الذي قدمه النادي إلى جانب التمديد، سمح في النهاية بإتمام عملية قيده رسميًا.

الجناح السويدي حصل على الضوء الأخضر من إدارة النادي للانضمام إلى الفريق الأول لبرشلونة، كما أراد النادي منذ بداية الموسم، مما يجنب اللاعب اللعب بعقد خاص بالفريق الرديف.