كلام فى الكورة
"خجول" و"ضائع".. تقارير: برشلونة يدرس إعادة راشفورد لمانشستر يونايتد

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

04:22 م 06/09/2025
ماركوس راشفورد لاعب برشلونة

ماركوس راشفورد لاعب برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن أن نادي برشلونة يدرس إعادة لاعبه راشفورد، لصفوف فريق مانشستر يونايتد، وفسخ إعارته من الشياطين الحمر، التي تمتد لنهاية الموسم الحالي.

وزعمت صحيفة "إل ناسيونال"، أن إدارة برشلونة قلقة بشأن مستوى راشفورد، وقدرته على إحداث تأثير فوري مع الفريق هذا الموسم.

كاتب وحاصل على دكتوراه.. ما لا تعرفه عن راشفورد صفقة برشلونة الجديدة

وأوضحت أنه سيتعين على برشلونة دفع 5 ملايين يورو، كغرامة لصالح مانشستر يونايتد، حال قرر عدم تفعيل بند ضمه بصورة نهائية.

قد يعود لمانشستر يونايتد.. راشفورد مهدد بالرحيل عن برشلونة

ووصفت الصحيفة اللاعب الإنجليزي بأنه "يمر دون أن يلاحظه أحد"، خلال أول 3 مباريات في الدوري الإسباني، وأنه ظهر كإنه ضائع وخجول في أرضية الملعب، لكن يتوقع أن يتحسن مستواه مستقبلًا، وإلا فإنه سيواجه خطر العودة إلى أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وأشارت إلى أن رئيس النادي خوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو لم يُخفوا حقيقة أنهم لم يقتنعوا تمامًا براشفورد، بعد أن حاولوا في وقت سابق من الصيف ضم ويليامز ولويس دياز بدلاً منه.

فيروس فيفا يضرب برشلونة.. إصابات جديدة تقلق فليك قبل مواجهة فالنسيا

وتعد صفقة راشفورد بمثابة رهان شخصي للمدرب هانز فليك، الذي يرى أنه قادر على استعادة أفضل مستويات الجناح الإنجليزي، التي ظهر بها في أوقات سابقة مع مانشستر يونايتد.

وكان راشفورد قد ضم أداءً رائعًا في الفترة التحضيرية، لكنه لم يظهر بنفس الصورة في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

وشارك راشفورد كأساسي مرة وحيدة، بينما لعب كبديل في مباراتين، ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن بقميص الفريق الكتالوني.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة مانشستر يونايتد راشفورد

