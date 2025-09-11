أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أن مشروع تطوير ملعب "كامب نو" وصل إلى مراحله الأخيرة، مشددًا على أن عودة الفريق إلى "بيته" باتت قريبة.

وقال لابورتا عبر الموقع الرسمي للنادي: "نحن الآن في المراحل النهائية من الملعب، وما تبقى هو الاستمرار في العملية من الناحية الإدارية والرسمية".

وأكمل: "نحن متحمسون جدًا جدًا، وأشجع الجميع على مواصلة هذا التفهّم، لأننا جميعًا سنكون قد أنجزناه معًا، وبالأساس بفضل الكوليز الذين يدركون أن هذا المشروع هو الأهم في تاريخنا".

وأشار: "لا أستطيع أن أحدد اللحظة بدقة لأن الأمر يعتمد على التصاريح الرسمية، لكننا نعمل على أن يصبح الأمر حقيقة في أقرب وقت ممكن، وهو بالفعل أصبح حقيقة".

وأضاف: "أنا متشوق لأن يرى المشجع الملعب، فقد زرناه قبل أيام وتأثرنا كثيرًا بما رأينا، إنه تحفة فنية سنملكها ونستمتع بها نحن الكوليز".

واختتم رئيس برشلونة: "لم يبقَ الكثير.. نحن نتقدم بخطوات ثابتة".