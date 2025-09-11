المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

لابورتا: ملعب برشلونة الجديد "تحفة فنية" ونعيش المراحل النهائية من المشروع

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:18 م 11/09/2025
خوان لابورتا

لابورتا

أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أن مشروع تطوير ملعب "كامب نو" وصل إلى مراحله الأخيرة، مشددًا على أن عودة الفريق إلى "بيته" باتت قريبة.

وقال لابورتا عبر الموقع الرسمي للنادي: "نحن الآن في المراحل النهائية من الملعب، وما تبقى هو الاستمرار في العملية من الناحية الإدارية والرسمية".

وأكمل: "نحن متحمسون جدًا جدًا، وأشجع الجميع على مواصلة هذا التفهّم، لأننا جميعًا سنكون قد أنجزناه معًا، وبالأساس بفضل الكوليز الذين يدركون أن هذا المشروع هو الأهم في تاريخنا".

وأشار: "لا أستطيع أن أحدد اللحظة بدقة لأن الأمر يعتمد على التصاريح الرسمية، لكننا نعمل على أن يصبح الأمر حقيقة في أقرب وقت ممكن، وهو بالفعل أصبح حقيقة".

وأضاف: "أنا متشوق لأن يرى المشجع الملعب، فقد زرناه قبل أيام وتأثرنا كثيرًا بما رأينا، إنه تحفة فنية سنملكها ونستمتع بها نحن الكوليز".

واختتم رئيس برشلونة: "لم يبقَ الكثير.. نحن نتقدم بخطوات ثابتة".

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

