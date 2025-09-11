المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إيريك جارسيا: بدأنا محادثات تجديد عقدي مع برشلونة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:02 م 11/09/2025
إريك جارسيا

إيريك جارسيا

أكد إيريك جارسيا مدافع نادي برشلونة، أنه بدأ محداثات تجديد عقده مع النادي الكالتوالي.

وينتهي عقد إيريك جارسيا مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وقال جارسيا في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "سيتم مناقشة كل شيء قريبًا، بدأنا الحديث عن التجديد، ومن يدري إن كنتُ مرشحًا لقيادة الفريق في المستقبل".

بدايتنا كانت سيئة الموسم الماضي

وعن بداية الفريق، قال: "بدأنا العام الماضي بشكل أسوأ، سجل موناكو ثلاثة أهداف في مرمانا، لقد نضجنا، وما زلنا شبابًا، ولعبنا جميع مبارياتنا الثلاث خارج أرضنا".

وأوضح: "لطالما لعبت في مركز قلب الدفاع، لكنني أيضًا أرتاح في مركز الظهير".

وحول رحيل إينيجو مارتينيز، قال: "تدربنا لبضعة أيام بعد عودته، وفي اليوم الثاني أخبرنا بذلك، كانت مفاجأة، لكن من حقه أن يقرر ما هو الأنسب له، سنفتقده في الملعب، لكن الآن علينا نحن اللاعبين الشباب أن نبذل قصارى جهدنا."

وعن إعارته إلى جيرونا: "كان قرارًا شخصيًا؛ كنتُ بحاجة للعب، عندما أبدى جيرونا اهتمامه، أدركت أنني يجب أن أرحل، كان عامًا لا يُقهر مع ميشيل ولاعبين من الطراز الرفيع، كانت هناك دورة ألعاب أولمبية في ذلك الصيف، وأردت أن أكون في حالة بدنية جيدة".

سبورت: إيريك جارسيا يقترب من تجديد عقده مع برشلونة حتى 2030

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني إيريك جارسيا

أخبار تهمك

