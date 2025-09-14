المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
غاب عن التدريبات.. شكوك حول مشاركة لامين يامال أمام فالنسيا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:46 م 13/09/2025
لامين يامال

لامين يامال

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة لامين يامال لاعب نادي برشلونة الإسباني في مواجهة فالنسيا بالدوري الإسباني.

ويستضيف نادي برشلونة نظيره فالنسيا، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا على ملعب "يوهان كرويف".

كيف تحول مراهق برشلونة إلى بطل خارق رغم مخاوف الحياة الخاصة؟

إصابة لامين يامال

غاب لامين يامال عن تدريبات برشلونة استعدادا لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني، وفقاً لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسباني.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن لامين يامال يعاني من إصابة في الظهر منعته من المشاركة في تدريبات النادي الكتالوني، وهي الإصابة التي عانى منها مع المنتخب الإسباني في فترة التوقف الدولي.

لامين يامال: الفوز بالكرة الذهبية سيكون حلمًا

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن هناك شكوك حول مشاركة لامين يامال أمام فالنسيا في الليجا.

وشارك صاحب الـ18 عاما مع برشلونة في الـ3 جولات الأولى من الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهم هدفين وصنع 3 آخرين.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة فالنسيا الدوري الإسباني الليجا لامين يامال

