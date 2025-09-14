تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة لامين يامال لاعب نادي برشلونة الإسباني في مواجهة فالنسيا بالدوري الإسباني.

ويستضيف نادي برشلونة نظيره فالنسيا، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا على ملعب "يوهان كرويف".

إصابة لامين يامال

غاب لامين يامال عن تدريبات برشلونة استعدادا لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني، وفقاً لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسباني.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن لامين يامال يعاني من إصابة في الظهر منعته من المشاركة في تدريبات النادي الكتالوني، وهي الإصابة التي عانى منها مع المنتخب الإسباني في فترة التوقف الدولي.

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن هناك شكوك حول مشاركة لامين يامال أمام فالنسيا في الليجا.

وشارك صاحب الـ18 عاما مع برشلونة في الـ3 جولات الأولى من الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهم هدفين وصنع 3 آخرين.

