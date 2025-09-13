المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد غياب 382 يوماً.. برشلونة يعلن تلقي مارك بيرنال للتصريح الطبي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:09 م 13/09/2025
مارك بيرنال

مارك بيرنال

تلقى النجم الشاب مارك بيرنال لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني، التصريح الطبي قبل مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني.

مارك بيرنال كان يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي أدت لغيابه لعام كامل عن النادي الكتالوني.

وكان برشلونة قد أعلن إصابة مارك بيرنال بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في مباراة رايو فاليكانو، التي انتهت بفوز البارسا بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الإسباني الموسم الماضي.

غياب 382 يوماً

أكد الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن اللاعب الشاب حصل على التصريح الطبي لدخول قائمة الفريق لمواجهة فالنسيا.

وعاد بيرنال إلى برشلونة بعد غياب امتد لمدة 382 يوماً بسبب إصابة الرباط الصليبي.

مارك بيرنال لعب في الموسم الماضي مع برشلونة 3 مباريات فقط بواقع 244 دقيقة.

برشلونة فالنسيا الدوري الإسباني الليجا مارك بيرنال

