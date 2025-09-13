تلقى النجم الشاب مارك بيرنال لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني، التصريح الطبي قبل مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني.

مارك بيرنال كان يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي أدت لغيابه لعام كامل عن النادي الكتالوني.

وكان برشلونة قد أعلن إصابة مارك بيرنال بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في مباراة رايو فاليكانو، التي انتهت بفوز البارسا بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الإسباني الموسم الماضي.

غياب 382 يوماً

أكد الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن اللاعب الشاب حصل على التصريح الطبي لدخول قائمة الفريق لمواجهة فالنسيا.

وعاد بيرنال إلى برشلونة بعد غياب امتد لمدة 382 يوماً بسبب إصابة الرباط الصليبي.

مارك بيرنال لعب في الموسم الماضي مع برشلونة 3 مباريات فقط بواقع 244 دقيقة.

جدول مباريات اليوم