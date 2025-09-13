المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"أنا حزين بسبب ذلك".. فليك يعلن غياب ثنائي برشلونة عن لقاء فالنسيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

02:41 م 13/09/2025
هانز فليك مدرب برشلونة

هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة

كشف الألماني هانسي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن غياب ثنائي الفريق عن مواجهة فالنسيا، التي من المقرر أن تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويضرب فريق برشلونة موعدًا نظيره فالنسيا، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مواجهات الدوري الإسباني، ويقام اللقاء في ملعب يوهان كوريف غدًا الأحد.

بعد غياب 382 يوماً.. برشلونة يعلن تلقي مارك بيرنال للتصريح الطبي

غياب لامين يامال ودي يونج

أكد هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن مباراة فالنسيا، غياب ثنائي الفريق لامين يامال وفرينكي دي يونج، لعدم جاهزيتهما.

وقال هانسي فليك: "لامين يامال لن يكون متاحًا، ذهب مع المنتخب وهو يشعر بالألم ولم يتدرب، أعطوه مسكنات ليتمكن من اللعب، كان لديهم فارق لا يقل عن ثلاثة أهداف في كل مباراة، ومع ذلك لعب 73 دقيقة و79 دقيقة، وبين المباريات لم يستطع التدرب، هذا ليس اعتناءً باللاعب، أنا حزين جدًا بسبب ذلك".

وأضاف مدرب برشلونة: "دي يونج لن يكون حاضرًا غدًا، لكن مارك بيرنال سيكون متاحًا، لن يبدأ أساسيًا بعد، لكنه يقترب أكثر فأكثر من الجاهزية، غدًا سيشعر بكل الحماس لعودته من جديد مع الفريق، وسيتعين علينا إدارة الأمر جيدًا".

طالع ترتيب الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني

يتواجد برشلونة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث نجح الفريق في حصد 7 نقاط خلال الجولات الـ3 الماضية من المسابقة.

وتفوق برشلونة في مواجهتين أمام مايوركا وليفانتي، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو.

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني هانسي فليك

