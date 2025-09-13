المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"غير قادر على التدرب".. برشلونة يعلن إصابة لامين يامال

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

03:14 م 13/09/2025
لامين يامال

لامين يامال

تأكد غياب لامين يامال، عن مباراة فريقه برشلونة أمام فالنسيا، والتي من المقرر أن تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإسباني، في ظل معاناته من الإصابة.

ويواجه فريق برشلونة نظيره فالنسيا، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مواجهات الدوري الإسباني، ويستضيف اللقاء ملعب يوهان كوريف غدًا الأحد.

طالع ترتيب الدوري الإسباني

غياب لامين يامال

نشر نادي برشلونة بيانًا عبر حسابه، أكد خلاله عدم جاهزية لامين يامال للمشاركة في مباراة فالنسيا المقبلة، مشيرًا إلى عودة اللاعب للتدريبات ستعتمد على مدى تطور حالته.

ونص بيان برشلونة، بخصوص إصابة لامين يامال، على النحو التالي: "يعاني لامين يامال من آلام في منطقة العانة، وهو غير قادر حاليًا على التدرب أو اللعب، سيعتمد موعد عودته للتدريبات على تطور حالته".

"أنا حزين بسبب ذلك".. فليك يعلن غياب ثنائي برشلونة عن لقاء فالنسيا

فليك يؤكد غياب يامال

قال هانسي فليك، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فالنسيا: "لامين يامال لن يكون متاحًا، ذهب مع المنتخب وهو يشعر بالألم ولم يتدرب، أعطوه مسكنات ليتمكن من اللعب".

وأضاف: "كان لديهم فارق لا يقل عن ثلاثة أهداف في كل مباراة، ومع ذلك لعب 73 دقيقة و79 دقيقة، وبين المباريات لم يستطع التدرب، هذا ليس اعتناءً باللاعب، أنا حزين جدًا بسبب ذلك".

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة فالنسيا الدوري الإسباني لامين يامال

