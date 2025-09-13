المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الفوز الأول لكتيبة سيميوني.. أتلتيكو مدريد يسقط فياريال بثنائية في الدوري الإسباني

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:12 ص 14/09/2025
احتفال لاعبو فريق أتلتيكو مدريد

احتفال لاعبو فريق أتلتيكو مدريد

حقق فريق أتلتيكو مدريد انتصاره الأول هذا الموسم في الدوري الإسباني، من بوابة ضيفه فياريال، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "طيران الرياض ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا.

ثنائية باريوس وجونزاليس تهدي أتلتيكو مدريد الفوز الأول في الليجا

وتقدم أتلتيكو مدريد مبكرًا في الدقيقة الثامنة، بعد هفوة من دفاع فياريال، استغلها جوليان ألفاريز، الذي مرر الكرة بالكعب بصورة رائعة، لزميله بابلو باريوس الذي أسكنها الشباك بسهولة.

وعاد أصحاب الأرض ليعززون تقدمهم في الدقيقة 52، برأسية نيكولاس جونزاليس القوية، بعد عرضية من ماركوس لورينتي.

في مدريد.. يويفا تختار ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2027

وحققت كتيبة المدرب دييجو سيميوني، فوزها الأول هذا الموسم في منافسات الدوري الإسباني، بعدما تعرض لهزيمة وتعادلين في أول 3 جولات.

أتلتيكو مدريد يصعد للمركز التاسع.. وفياريال رابعًا

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 5 نقاط، ليرتقي إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وفي المقابل سقط فياريال في فخ الهزيمة الأولى له هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط، في المركز الرابع.

 

مباراة اتلتيكو مدريد القادمة
فياريال الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد

