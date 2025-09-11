المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
في مدريد.. يويفا تختار ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2027

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:24 م 11/09/2025
دوري أبطال أوروبا

بطولة دوري أبطال أوروبا

اختارت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، ملعب نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، لنسخة 2026-2027.

ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا

اللجنة التنفيذية في يويفا اختارت رسميًا، ملعب ميتروبوليتانو (معقل أتلتيكو مدريد)، بالعاصمة الإسبانية مدريد، لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2027.

المنافسة كانت مع ستاد باكو الأولمبي في أذربيجان، بعدما استقر الاتحاد الأوروبي لاستبعاد ملعب سان سيرو في إيطاليا من المنافسة.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن اختيار ملعب ميتروبوليتانو، نظرًا لعدة عوامل أساسية، حيث إنه يصنف خمس نجوم، ومن الملاعب الأكثر حداثة وتطورًا في أوروبا.

ويستضيف ميتروبوليتانونهائي دوري أبطال أوروبا 2027، بعد إقامة النهائي المقبل على ملعب ميونخ أرينا بالنسخة الحالية من البطولة، في مايو 2026.

وشهدت مدريد حسم 4 نهائيات لبطولة دوري أبطال أوروبا من قبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، أعوام 1957، 1969، 1980 و2010.

وتنطلق مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا النسخة الحالية، بداية من الثلاثاء المقبل، بينما تم تحديد 30 مايو 2026 للمباراة النهائية، في مدينة ميونخ الألمانية.

دوري أبطال أوروبا نهائي دوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد ملعب ميتروبوليتانو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    30
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

التعليقات

