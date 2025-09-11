اختارت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، ملعب نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، لنسخة 2026-2027.

ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا

اللجنة التنفيذية في يويفا اختارت رسميًا، ملعب ميتروبوليتانو (معقل أتلتيكو مدريد)، بالعاصمة الإسبانية مدريد، لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2027.

المنافسة كانت مع ستاد باكو الأولمبي في أذربيجان، بعدما استقر الاتحاد الأوروبي لاستبعاد ملعب سان سيرو في إيطاليا من المنافسة.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن اختيار ملعب ميتروبوليتانو، نظرًا لعدة عوامل أساسية، حيث إنه يصنف خمس نجوم، ومن الملاعب الأكثر حداثة وتطورًا في أوروبا.

ويستضيف ميتروبوليتانونهائي دوري أبطال أوروبا 2027، بعد إقامة النهائي المقبل على ملعب ميونخ أرينا بالنسخة الحالية من البطولة، في مايو 2026.

وشهدت مدريد حسم 4 نهائيات لبطولة دوري أبطال أوروبا من قبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، أعوام 1957، 1969، 1980 و2010.

وتنطلق مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا النسخة الحالية، بداية من الثلاثاء المقبل، بينما تم تحديد 30 مايو 2026 للمباراة النهائية، في مدينة ميونخ الألمانية.