واصل نادي ريال مدريد تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026، بعد انتصاره الثمين على ريال سوسيداد، بهدفين مقابل هدف، بينما سقط أقرب ملاحقيه أتلتيك بلباو وفياريال في فخ الهزيمة، خلال منافسات الجولة الرابعة.

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة

وحقق ريال مدريد فوزه الرابع على التوالي، ليعتلي عرش الليجا، برصيد 12 نقطة، بالعلامة الكاملة.

ويدين الميرنجي بالفضل لنجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل هدفًا وصنع آخر لزميله أردا جولر، في الانتصار على حساب ريال سوسيداد، رغم إكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع ديان هويسين.

وفي المقابل تذوق فريق أتلتيك بلباو مرارة الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم، بخسارته على ملعبه سان ماميس، أمام ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف.

وجاء هدف الضيوف الوحيدة بعد عرضية من دينيس سواريز، اصطدمت في لاعب بلباو، لتغير اتجاهها وتخدع الحارس أوناي سيمون.

وفي الجولة ذاتها، حقق أتلتيكو مدريد انتصاره الأول، بهدفين دون رد، على فياريال الذي تذوق مرارة الهزيمة الأولى، ليتراجع للمركز الرابع.

وفي افتتاح لقاءات اليوم، كان خيتافي قد واصل نتائجه المميزة بالانتصار على ريال أوفييدو، ليصعد مؤقتًا لوصافة الليجا.

جدول ترتيب الدوري الإسباني.. خيتافي يرتقي للوصافة

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب نهاية مباريات السبت، على النحو التالي:

1- ريال مدريد: 12 نقطة

2- خيتافي: 9 نقاط

3- أتلتيك بلباو: 9 نقاط

4- فياريال: 7 نقاط

5- برشلونة: 7 نقاط

لمطالعة جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا اضغط هنا