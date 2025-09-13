المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جدول ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتصدر وبلباو يتراجع

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:32 ص 14/09/2025
فريق ريال مدريد

فريق ريال مدريد

واصل نادي ريال مدريد تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026، بعد انتصاره الثمين على ريال سوسيداد، بهدفين مقابل هدف، بينما سقط أقرب ملاحقيه أتلتيك بلباو وفياريال في فخ الهزيمة، خلال منافسات الجولة الرابعة.

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة

وحقق ريال مدريد فوزه الرابع على التوالي، ليعتلي عرش الليجا، برصيد 12 نقطة، بالعلامة الكاملة.

ويدين الميرنجي بالفضل لنجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل هدفًا وصنع آخر لزميله أردا جولر، في الانتصار على حساب ريال سوسيداد، رغم إكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع ديان هويسين.

وفي المقابل تذوق فريق أتلتيك بلباو مرارة الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم، بخسارته على ملعبه سان ماميس، أمام ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف.

وجاء هدف الضيوف الوحيدة بعد عرضية من دينيس سواريز، اصطدمت في لاعب بلباو، لتغير اتجاهها وتخدع الحارس أوناي سيمون.

وفي الجولة ذاتها، حقق أتلتيكو مدريد انتصاره الأول، بهدفين دون رد، على فياريال الذي تذوق مرارة الهزيمة الأولى، ليتراجع للمركز الرابع.

وفي افتتاح لقاءات اليوم، كان خيتافي قد واصل نتائجه المميزة بالانتصار على ريال أوفييدو، ليصعد مؤقتًا لوصافة الليجا.

جدول ترتيب الدوري الإسباني.. خيتافي يرتقي للوصافة

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب نهاية مباريات السبت، على النحو التالي:

1- ريال مدريد: 12 نقطة

2- خيتافي: 9 نقاط

3- أتلتيك بلباو: 9 نقاط

4- فياريال: 7 نقاط

5- برشلونة: 7 نقاط

لمطالعة جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا اضغط هنا

مباراة أتلتيك بلباو القادمة
ريال مدريد أتلتيك بلباو جدول ترتيب الدوري الإسباني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg