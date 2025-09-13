المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ماركا: لجنة الحكام الإسبانية تعترف بارتكاب خطأ في طرد هويسين لاعب ريال مدريد

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:34 م 14/09/2025
هويسين

ديان هويسين

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن لجنة الحكام الإسبانية اعترفت بارتكاب خطأ في البطاقة الحمراء التي تحصل عليها الإسباني دين هويسين لاعب ريال مدريد خلال مباراة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على سوسيداد بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة أحداثا تحكيمية مثيرة للجدل بعدما حصل ديان هويسين مدافع ريال مدريد على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 32.

طرد هويسين مع ريال مدريد

أشهر الحكم خيل مانزانو بطاقة حمراء مباشرة في وجه هويسين، بعد قرابة نصف ساعة فقط، إثر إعاقة ميكيل أويارازابال، حيث كان مهاجم ريال سوسيداد في طريقه نحو مرمى كورتوا.

وتلقى صاحب الـ20 عامًا البطاقة الحمراء الثانية في مسيرته القصيرة مع ريال مدريد، إذ خاض 9 مباريات فقط.

طرد هويسين.. رقم سلبي لم يحدث في ريال مدريد منذ 17 عاما

اعتراف لجنة الحكام

أكدت لجنة الحكام الإسبانية، بوجود خطأ في البطاقة الحمراء لدين هويسن لاعب ريال مدريد في مباراة ريال سوسيداد، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن حكم الفار فيجيروا فاسكيز، لم يُنبه حكم الملعب مانزانو للتحقق من الشاشة، وبالتالي سيغيب عن الملاعب لفترة وسيتم تجميده.

انقسام في الصحف الإسبانية على طرد هويسين مع ريال مدريد

ملف إلى فيفا

قناة ريال مدريد التلفزيونية كانت شديدة القسوة تجاه حكم المباراة أمام ريال سوسيداد، حيث وصفت التحكيم الذي تعرض له الفريق في ملعب أنويتا بـ"الفضيحة".

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن القناة التلفزيونية للنادي الملكي أشارت إلى أن النادي سيذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.

وأكدت قناة ريال مدريد أن النادي قرر تجهيز ملفا يتضمن ما حدث في الموسم الماضي وفي أول أربع جولات من هذا الموسم، لرفعه إلى "فيفا" حتى تأخذ علمًا بما يحدث على مستوى التحكيم في إسبانيا.

ريال مدريد يجهز ملفا عن أخطاء التحكيم الإسباني لتقديمه إلى "فيفا"

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد ريال سوسيداد الدوري الإسباني الليجا هويسين لجنة الحكام الإسبانية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg