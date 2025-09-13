أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن لجنة الحكام الإسبانية اعترفت بارتكاب خطأ في البطاقة الحمراء التي تحصل عليها الإسباني دين هويسين لاعب ريال مدريد خلال مباراة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على سوسيداد بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة أحداثا تحكيمية مثيرة للجدل بعدما حصل ديان هويسين مدافع ريال مدريد على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 32.

طرد هويسين مع ريال مدريد

أشهر الحكم خيل مانزانو بطاقة حمراء مباشرة في وجه هويسين، بعد قرابة نصف ساعة فقط، إثر إعاقة ميكيل أويارازابال، حيث كان مهاجم ريال سوسيداد في طريقه نحو مرمى كورتوا.

وتلقى صاحب الـ20 عامًا البطاقة الحمراء الثانية في مسيرته القصيرة مع ريال مدريد، إذ خاض 9 مباريات فقط.

طرد هويسين.. رقم سلبي لم يحدث في ريال مدريد منذ 17 عاما

اعتراف لجنة الحكام

أكدت لجنة الحكام الإسبانية، بوجود خطأ في البطاقة الحمراء لدين هويسن لاعب ريال مدريد في مباراة ريال سوسيداد، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن حكم الفار فيجيروا فاسكيز، لم يُنبه حكم الملعب مانزانو للتحقق من الشاشة، وبالتالي سيغيب عن الملاعب لفترة وسيتم تجميده.

انقسام في الصحف الإسبانية على طرد هويسين مع ريال مدريد

ملف إلى فيفا

قناة ريال مدريد التلفزيونية كانت شديدة القسوة تجاه حكم المباراة أمام ريال سوسيداد، حيث وصفت التحكيم الذي تعرض له الفريق في ملعب أنويتا بـ"الفضيحة".

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن القناة التلفزيونية للنادي الملكي أشارت إلى أن النادي سيذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.

وأكدت قناة ريال مدريد أن النادي قرر تجهيز ملفا يتضمن ما حدث في الموسم الماضي وفي أول أربع جولات من هذا الموسم، لرفعه إلى "فيفا" حتى تأخذ علمًا بما يحدث على مستوى التحكيم في إسبانيا.

ريال مدريد يجهز ملفا عن أخطاء التحكيم الإسباني لتقديمه إلى "فيفا"