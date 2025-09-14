أعلن هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه التي سيخوض بها مباراة فالنسيا في الدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة نظيره فالنسيا، في تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة برشلونة، غياب لامين يامال، وفرينكي دي يونج، وأليخاندرو بالدي؛ بسبب الإصابة.

قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

المرمى: جوان جارسيا - فوتشيك تشيزني - دييجو كوشين.

خط الدفاع: رونالد أراوخو - باو كوبارسي - أندرياس كريستينسن - جيرارد مارتين - جول كوندي - إريك جارسيا - جوفري تورينتس

خط الوسط: بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - مارك بيرنال

خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا - ماركوس راشفورد - باردجي روني - جويل فيرنانديز.

ويعاني لامين يامال من إصابة في الظهر منعته من المشاركة في تدريبات النادي الكتالوني، وهي الإصابة التي عانى منها مع المنتخب الإسباني في فترة التوقف الدولي.

وشارك صاحب الـ18 عاما مع برشلونة في الـ3 جولات الأولى من الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهم هدفين وصنع 3 آخرين.

بينما تعرض فرينكي دي يونج لإصابة مع منتخب هولندا خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

