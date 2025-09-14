المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

حفلة كتالونية.. برشلونة يسحق فالنسيا بسداسية في الدوري الإسباني

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:57 م 14/09/2025
احتفال فيرمين لوبيز لاعب برشلونة

احتفال فيرمين لوبيز لاعب برشلونة

حقق فريق برشلونة فوزًا ساحقًا على حساب نظيره فالنسيا، بسداسية دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد يوهان كرويف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وتقدم برشلونة عن طريق لاعب الوسط فيرمين لوبيز في الدقيقة 29، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من باو كوبارسي، لمسها فيران توريس، لتصل لى إلى لوبيز الذي أسكنها الشباك.

وأضاف البرازيلي رافينيا الهدف الثاني في الدقيقة 53، بعد عرضية متقنة من ماركوس راشفورد.

وعاد فيرمين لوبيز ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 56، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وعاد رافينيا ليسجل أيضًا ثاني أهدافه، والرابع للفريق الكتالوني في الدقيقة 66، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وشارك المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي كبديل لفيران توريس، ليستعيد ذاكرة التهديف، بثنائية في شباك فالنسيا، اختتم بها سداسية برشلونة في الدقيقتين 76 و86.

ورفع برشلونة رصيده إلى 10 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف غريمه ريال مدريد، المتصدر بفارق نقطتين.

وفي المقابل تجمد رصيد فالنسيا عند 4 نقاط، يتواجد بها في المركز الخامس عشر، بجدول ترتيب الليجا.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة فالنسيا الدوري الإسباني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg