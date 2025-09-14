حقق فريق برشلونة فوزًا ساحقًا على حساب نظيره فالنسيا، بسداسية دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد يوهان كرويف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وتقدم برشلونة عن طريق لاعب الوسط فيرمين لوبيز في الدقيقة 29، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من باو كوبارسي، لمسها فيران توريس، لتصل لى إلى لوبيز الذي أسكنها الشباك.

وأضاف البرازيلي رافينيا الهدف الثاني في الدقيقة 53، بعد عرضية متقنة من ماركوس راشفورد.

وعاد فيرمين لوبيز ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 56، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وعاد رافينيا ليسجل أيضًا ثاني أهدافه، والرابع للفريق الكتالوني في الدقيقة 66، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وشارك المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي كبديل لفيران توريس، ليستعيد ذاكرة التهديف، بثنائية في شباك فالنسيا، اختتم بها سداسية برشلونة في الدقيقتين 76 و86.

ورفع برشلونة رصيده إلى 10 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف غريمه ريال مدريد، المتصدر بفارق نقطتين.

وفي المقابل تجمد رصيد فالنسيا عند 4 نقاط، يتواجد بها في المركز الخامس عشر، بجدول ترتيب الليجا.