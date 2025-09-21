المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إعلان

تقارير: لامين يامال ووفد من برشلونة يحضران حفل الكرة الذهبية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:57 ص 21/09/2025
لامين يامال

لامين يامال

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن موقف لامين يامال لاعب برشلونة، من حضور حفل الكرة الذهبية.

موعد حفل الكرة الذهبية

ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية، غدًا الاثنين 22 سبتمبر الجاري على مسرح دو شاتليه في باريس.

وبحسب فابريزيو رومانو، الصحفي المختص في سوق الانتقالات، فإن لامين يامال ووفد برشلونة يسافرون غدًا لحضور حفل الكرة الذهبية.

ومن جانبه قال هانزي فليك مدرب برشلونة: "أعتقد أن لامين سيتسلم هذه الكأس، مع أنني لا أعلم إن كان ذلك الآن، لكن وجوده هناك يُشعر بالاحترام، من يحصل عليها يستحقها، يجب أن نذهب ونستمتع بها ونُظهر الاحترام للفائزين، هذا في غاية الأهمية".

لامين يامال ينافس على التتويج بالكرة الذهبية

ويتواجد لامين يامال ضمن قائمة الـ 30 المرشحة للتتويج بالكرة الذهبية هذا العام.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، هو المرشح الأوفر حظًا للتتويج بالجائزة هذا العام.

وكان رودري لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد توج بالكرة الذهبية العام الماضي، على حساب فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد أعلن مقاطعة الجائزة العام الماضي بعد علمه قبل ساعات من الحفل بخسارة لاعبه فينيسيوس جونيور جائزة أفضل لاعب لصالح رودري.

لامين يامال: الفوز بالكرة الذهبية سيكون حلمًا.. وفليك يحثني على التحلي بالشجاعة

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الكرة الذهبية لامين يامال بالون دور حفل الكرة الذهبية

