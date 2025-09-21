ماركا: أوباميكانو يعرض خدماته على ريال مدريد

عرض المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، خدماته على نادي ريال مدريد، للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وينتهي عقد أوباميكانو مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري وتحديداً في 30 يونيو من عام 2026.

أوباميكانو يعرض خدماته على ريال مدريد

اللاعب الفرنسي قرر تأجيل محادثات تجديد عقده مع النادي البافاري، نظراً لإمكانية رحيله نحو ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي، وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن المدافع الفرنسي ارتبط قبل 4 سنوات بالانتقال إلى ريال مدريد قبل الانضمام إلى بايرن ميونخ.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن المدافع الفرنسي يحلم بارتداء القميص الأبيض بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ في الصيف المقبل.

ويستهدف المدافع البالغ من العمر 26 عاماً، السير على خطى الثلاثي ديفيد ألابا وأنطونيو روديجر وترينت ألكسندر أرنولد، اللذين قرروا عدم تجديد عقودهم من أجل الانضمام إلى ريال مدريد.