لونين.. من رفض الرحيل إلى انتظار الفرصة مع ريال مدريد

هناك ثلاثة لاعبين من ريال مدريد لم يشاركوا ولو لدقيقة واحدة في المباريات الست الأولى من موسم 2025/26 حتى الآن.

اثنان منهم وهما إندريك وفيرلاند ميندي، بسبب إصابات قوية (وقد تم إدراج المهاجم البرازيلي بالفعل في قائمة مباراة إسبانيول)، أما الثالث فهو أندري لونين الذي وجد نفسه في عزلة تامة بسبب المكانة التي لا يُمس بها لتيبو كورتوا.

تلقى لونين عروضًا للرحيل في الصيف الماضي، حيث ترددت أنباء عن اهتمام من عملاقي تركيا، جالاتا سراي وفنربخشة بل وحتى ريال أوفييدو الذي كان يبحث عن حارس مرمى موثوق بعد عودته إلى الدوري الإسباني، ويُقال إنه وضع الحارس الأوكراني ضمن خياراته، لونين سبق له اللعب هناك على سبيل الإعارة في موسم 2019/20، وترك ذكرى طيبة لدى جماهير الكاربايونا.

رفض الرحيل

لكن لونين قرر تجاهل جميع العروض، كانت أولويته دائمًا البقاء في مدريد ومع ريال مدريد، رغم إدراكه الدائم للمكانة التي لا يُمس بها كورتوا الذي يُعتبره الكثيرون أفضل حارس مرمى في العالم.

في الوقت الحالي، لن يحصل لونين على فرصته إلا في حال تعرض الحارس البلجيكي لمشكلة بدنية، بينما يبقى انتظار قرار تشابي ألونسو مع انطلاق الأدوار الأولى من كأس ملك إسبانيا والمقررة في يناير 2026.

انتظار الفرصة

حتى الآن تبدو الصورة قاتمة بالنسبة للونين، رغم سعادته داخل النادي وفي المدينة، فعلى الرغم من قلة مشاركاته الموسم الماضي (14 مباراة فقط) وهذا الموسم الذي لم يشهد له مثيل حتى الآن، فإن الحارس الأوكراني سعيد بوجوده مع الفريق وفي مدريد، وقد اختار الانتظار بصبر على أمل أن تأتيه الفرصة.

فرصة مثل تلك التي سنحت له في موسم 2023/24، عندما تعرض كورتوا لإصابة في الركبة خلال التدريبات قبل بداية الموسم، وقتها حصل لونين على فرصة ليصبح الحارس الأساسي وحقق أفضل أرقامه مع ريال مدريد، بل في مسيرته كلها منذ 2017/18 مع زوريا لوهانسك.

خاض 31 مباراة بقميص مدريد، وكان أبرز لحظاته في ركلات الترجيح على ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، حين تصدى لتسديدتي برناردو سيلفا وماتيو كوفاتشيتش.

كانت مواجهة حاسمة في طريق ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا الخامس عشر، على ملعب ويمبلي أمام دورتموند، رغم أن كورتوا هو من تولى حراسة المرمى في النهائي أمام الألمان.

مرة أخرى، فرض الحارس البلجيكي مكانته كخيار أول، في وقت كان فيه لونين قد اضطر أيضًا لمواجهة منافسة من كيبا الذي بدأ الموسم كخيار أول لدى كارلو أنشيلوتي.

بعقد يمتد حتى عام 2030، لا يزال لونين ينتظر لحظته، فهو يدرك أن منافسة كورتوا تكاد تكون مهمة مستحيلة، إلا في حال تعرض الحارس البلجيكي لإصابة محتملة، لكنه يواصل العمل بهدوء، منتظرًا فرصته ومستمتعًا بحياته في مدريد ومع ريال مدريد.